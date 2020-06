Réfugiés sahraouis : Appel à une action de solidarité internationale

La militante sud-africaine pour le climat et défenseur des droits humains, Catherine Constantinides, a souligné la nécessité d'une action de solidarité internationale en faveur des réfugiés sahraouis, réitérant son soutien au droit inaliénable à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. «Peu de choses sont écrites sur les réfugiés sahraouis, pourtant cette situation est l'un des conflits les plus prolongés au monde», a-t-elle souligné dans une contribution, publiée à l'occasion la Journée mondiale du Réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, rappelant que «les réfugiés sahraouis endurent leur 45e année de déplacement». Elle a indiqué que «l'enquête nutritionnelle la plus récente de l'UNCHR/PAM indique que 25% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition». Et d’ajouter : «Une évaluation de la sécurité alimentaire menée par le PAM indique que 30% de la population totale de réfugiés sahraouis sont en situation d'insécurité alimentaire, 58% de cette population étant menacée d'insécurité alimentaire». «Nous devons assurer une action constante qui garantisse le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental», a-t-elle insisté.