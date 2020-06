Covid-19 : Disparités et vulnérabilités

Des conséquences qui risquent de se révéler encore plus graves d’autant plus que la pandémie de Covid-19 continue de fragiliser, chaque jour un peu plus, le contexte économique mondiale et par ricochet, les sociétés. Cependant, la logique veut que ce soient les pays démunis qui devront payer le lourd tribut d’une crise dont la durée n’est pas déterminée. L’analyse du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) confirme cette perspective et appelle par conséquent à la solidarité internationale pour justement aider les pays concernés, notamment au plan sanitaire. «Même lorsque la pandémie aura cessé, l’ensemble de la population mondiale continuera à en ressentir les effets pendant des années, même si le prix à payer sera très différent selon les situations», indique le dernier rapport de l’instance onusienne. En effet, «le confinement de la moitié de l’humanité a désorganisé les sociétés et les marchés». Et sans cette solidarité, le virus, «continuera à discriminer les plus vulnérables», avertissent les experts du PNUD. Selon les nouvelles estimations du PNUD, l’indice de développement humain dans le monde, en référence au niveau d’éducation, la qualité de la prise en charge sanitaire et au niveau de vie «est en passe de baisser cette année, une première depuis que le concept a été mis au point en 1990». Cette régression, dans les indicateurs-clés, «est attendue dans la plupart des pays et dans toutes les régions du monde», sachant que «le revenu mondial par habitant devrait diminuer de 4 %». Le rapport du PNUD rappelle l’avertissement de la Banque mondiale par rapport au risque que la pandémie «pourrait plonger entre 40 et 60 millions de personnes dans l’extrême pauvreté cette année, particulièrement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud». Par la même occasion, le rapport évoque les estimations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui prévoient qu’«un travailleur sur deux pourrait perdre son emploi dans les prochains mois, et la pandémie pourrait coûter 10 000 milliards de dollars à l’économie mondiale». D’autre part, pas moins de 265 millions de personnes risqueront de faire face à une situation de crise alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial, si aucune mesure directe n’est prise, avertit le PNUD. Toutes ces estimations ne sont «que le début des répercussions économiques et sociales de la pandémie», fait remarquer cette instance des Nations unies. En fait, «de nouvelles données du PNUD dévoilent d’énormes disparités dans la capacité des pays à se préparer et à réagir». De toute évidence, «ce sont les pays en développement et les pays en crise qui souffriront le plus, ainsi que les personnes déjà vulnérables dans le monde», ce qui accentuera la pauvreté et favorisera le recours au travail informel, souligne le rapport qui fait état d’un plan de relance socioéconomique couvrant 162 pays devant débuter dans le courant de l’année prochaine.

D. Akila