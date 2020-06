Sahara occidental : Le Groupe de soutien de Genève dénonce les entraves du Maroc au référendum d'autodétermination

Le Groupe de Genève pour la Protection et la Promotion des Droits de l’Homme au Sahara occidental a dénoncé hier les entraves du Maroc à l’organisation du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, en rappelant la situation «difficile» des réfugiés sahraouis.

Dans un communiqué publié, à l’occasion de la Journée du réfugié africain (Convention OUA – 1967) et de la Journée Mondiale des réfugiés, célébrées le 20 juin de chaque année, le Groupe de Soutien de Genève pour la Protection et la Promotion des Droits de l’Homme au Sahara occidental (GSGPPDHSO) tient à rappeler la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les 173.600 réfugiés sahraouis dans les camps.

Dans leur communiqué, les 213 membres du groupe rendent hommage au «Front Polisario et la République Arabe Sahraouie Démocratique, pour leur admirable administration des camps tout au long des 45 dernières années, qui a permis d'assurer un niveau de vie digne de toute la population, y compris l'accès aux soins et à l'éducation pour tous».

Ils rendent hommage, en particulier, aux «autorités algériennes pour l’accueil des réfugiés sahraouis qui s’inscrit dans la tradition historique algérienne d’appui aux mouvements de libération africains et d’ailleurs dans le monde et pour le soutien humanitaire et matériel qu’elles leur apportent». Ils saluent également tous les États, organisations régionales et internationales et ONG qui apportent leur soutien financier et matériel aux réfugiés sahraouis, y compris à l’occasion de la récente pandémie de Covid-19 qui n’a vu aucun réfugié atteint par le virus, en invitant tous les autres Etats à faire de même.

À l'occasion de la Journée du réfugié africain et de la Journée mondiale des réfugiés, le Groupe de Genève appelle «tous les États à faire respecter le droit international, y compris le Droit International Humanitaire, au Sahara occidental», et exhorte le Haut-Commissariat aux Réfugiés à «publier immédiatement le rapport établit en mars 2018, en collaboration avec l’UNICEF et le Programme Alimentaire Mondial, afin que les ressources nécessaires puissent être réunies pour les 173.600 réfugiés résidant dans les camps». Parmi les autres signataires figurent l'African Law Foundation (AFRILAW), l'Association of Humanitarian Lawyers, l'Association for the Monitoring of Resources and for the Protection of the Environment in Western Sahara (AMRPENWS), l'Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’État Marocain (ASVDH), le Bureau International pour le Respect des Droits Humains au Sahara occidental (BIRDHSO) et le Comité d’Action et de Réflexion pour l’Avenir du Sahara occidental. Figurent aussi parmi les signataires le Comité de Apoyo por el Plano de Paz y la Proteccion de los Recursos Naturales en el Sahara Occidental, la Ligue pour la Protection des Prisonniers Sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS), Nigerian Movement for the Liberation of Western Sahara, l'Observatoire des Médias Sahraouis pour documenter les violations des droits de l’homme, US Western Sahara Foundation, Western Sahara Resource Watch Espana (WSRW Espana).