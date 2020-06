Légère remontée de cas de coronavirus : Le non-respect des mesures barrières à l’origine

La légère remontée du nombre de cas touchés par le coronavirus (Covid-19), ces derniers jours en Algérie, est due «essentiellement au non-respect des mesures barrières», a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

«Nous avons relevé une légère remontée, ces derniers jours, du nombre de cas de personnes touchées par cette pandémie», a déclaré à la presse, M. Fourar, en marge de la présentation du bilan de l'évolution de la pandémie de la Covid-19.

Cela est dû, a-t-il affirmé, «au non-respect des mesures barrières contre la propagation de ce virus, suite à la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales dans plusieurs wilayas», tout en notant que c'«est un phénomène tout à fait attendu», et que cette situation de recrudescence de la maladie a été constatée aussi dans d'autres pays comme c'est le cas en Chine, en France et en Italie. M. Fourar a noté également une augmentation du nombre de décès par le coronavirus, concernant des «personnes âgées et très âgées», citant dans ce sens, le décès d’une personne de 108 ans, contaminée par des membres de sa famille n’ayant pas respecté les mesures de protection.

Il a affirmé que les personnes décédées hier jeudi par ce virus étaient «toutes atteintes par des maladies chroniques», appelant les citoyens au respect strict des gestes barrières.

«Il faut que chaque citoyen respecte les gestes barrières, qui sont simples à appliquer, comme l’hygiène des mains, la distanciation sociale, le respect du confinement à domicile (de 20h à 5 h du matin) et surtout le port du masque qui est obligatoire», a-t-il insisté.