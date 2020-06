ONU : Une résolution condamnant le racisme systémique adoptée

Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières a été unanimement adoptée hier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis.

Le Conseil des droits de l'homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s'est retiré en 2018, a adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains, dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier.