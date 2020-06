Port du masque : Une protection sûre à 90%

L’obligation du port du masque de protection dans les lieux publics est une mesure très importante pour la lutte contre la propagation du coronavirus offrant une protection supérieure à 70%, indique le professeur Abdelkrim Soukhal, épidémiologiste, spécialiste en médecine préventive, santé publique et hygiène. Il explique que dans le cas où une seule personne porte un masque de protection grand public ou une bavette, le niveau de protection est supérieur à 70% en cas de contact avec une personne infectée. «Un niveau qui peut atteindre 90% dans le cas ou deux personnes portent le masque. Néanmoins, le masque protecteur ne remplace pas les gestes barrières mais il les complète», nuance-t-il. C’est pour cette raison que les citoyens doivent absolument le porter dans les lieux publics et sur le lieu de travail. Le spécialiste insiste sur la nécessité de respecter la façon dont on porte le masque. «Il ne faut pas le porter n’importe comment. Cela obéit à des règles bien précises. Il ne faut pas le toucher. Si c’est le cas, il faut automatiquement se laver les mains après ce contact», préconise le Pr Soukhal.

«Le port du masque obéit également à un protocole validé. Il faut se laver les mains avec du savon liquide doux, les sécher avec un essuie-mains à usage unique puis les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique. Il faut appliquer le masque sur le visage en couvrant le nez, la bouche et l’ajuster sur le menton et à la fin, il ne faut plus le toucher. Toute autre position du masque sur le visage est proscrite», dit-il. Pour retirer le masque, il est utile de le faire par derrière sans pour autant toucher le devant car, selon notre locuteur, les mains risquent de s’infecter du virus. «Si le masque est à usage unique, il faut le jeter immédiatement et s’il est à usage multiples, il faut le laver en machine à 60°C pendant 30 minutes ou bien le bouillir pendant une dizaine de minutes pour obtenir une désinfection totale, ce qui permettra de le remettre», explique-t-il. Il indique qu’après le retrait du masque protecteur, les mains doivent être lavées avec du savon liquide pour les essuyer ensuite avec un essuie-mains à usage unique et/ou désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique. Il est également utile de souligner que le masque doit absolument être changé à l’issue de 4 heures d’usage, quand la personne souhaite boire ou manger. S’il s’humidifie ou s’endommage, il faut aussi éviter de le toucher ou de le déplacer et, surtout, ne pas le mettre dans la poche ou le sac après l’avoir porté. L’hygiène des mains et la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes et le port de masque doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance telle que spécifié par le décret exécutif n° 20-127 du 20 mai fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus. Le décret stipule que le port du masque est obligatoire.

Mohamed Mendaci