Abderrahmane Benbouzid, au conseil de la nation : «L’état demeure mobilisé contre la Covid-19»

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi dernier au Conseil de la nation, que «les autorités sanitaires demeurent mobilisées et ne lésinent sur aucun moyen dans leur lutte globale et coordonnée contre le coronavirus».

Le taux de mortalité par l’épidémie du coronavirus en Algérie est inférieur à 7%, a affirmé le ministre contre 14% aux premiers jours de sa propagation.

Les données relatives à la maladie évoluent constamment tout comme la durée de traitement médical à chaque fois réadaptée en fonction de l’évolution de la recherche scientifique à l’échelle mondiale. Le ministre précise que les statistiques communiquées par la commission nationale du suivi de l’évolution de la Covid-19 concernant le nombre de décès sont exactes, déplorant que celles-ci aient connu augmentation ces derniers jours du fait d’un relâchement du respect des règles de prévention. «Nous demeurons mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle», affirme le ministre.

Au sujet de la disponibilité des masques, le ministre a révélé que le stock national était de l’ordre de 16 millions d’unités, soulignant que de nombreux secteurs continuent actuellement à produire plus de 2 millions de masques/jour conformes aux normes sanitaires à mettre à la disposition des citoyens à un prix raisonnable, alors que les masques FFP2 destinés au personnel médical sont au nombre de 60.000.

L’Algérie peut atteindre la barre de 60 millions de bavettes produites mensuellement, a encore soutenu le ministre, ajoutant que le surplus pourrait être orienté vers les pays de la région. Il révèle aussi que le stock d’hydroxychloroquine est de 212.000 boîtes informant que sur les 70.000 attribués aux structurées de santé chargées du traitement de l’épidémie, seulement 20.000 ont été consommées.

Il assure en outre que le protocole de traitement sur la base de ce médicament a démontré son efficacité et a permis de sauver des vies. Ce processus de guérison est réussi à hauteur de 98,2%, a-t-il dit.

6.000 lits sont destinés au traitement des cas graves et leur utilisation n’a pas dépassé 17%, a-t-il fait savoir.



75% des tests effectués sont négatifs



L’Algérie dispose également de quantités suffisantes de kits de prélèvement pour effectuer les tests PCR, a fait savoir le ministre. Quelque 30.000 tests ont été effectués depuis le début de l’épidémie et 75% ont été négatifs. Il évoque l’importance des enquêtes épidémiologiques saluant la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant création d’une cellule dédiée aux investigations et les dépistages ont concerné quelque 60.000 personnes. Le ministre indique que la prime de risque concerne les travailleurs au premier rang de lutte contre le coronavirus alors que certains établissements hospitaliers ont inclus les noms des gestionnaires administratifs dans la liste des bénéficiaires.

Même les vétérinaires souhaitent en bénéficier, selon les dires du ministre qui affirme qu’il a été victime de propos malveillants de la part de ceux exclus de la liste. Le ministre souligne que le corps médical «est fatigué à cause de l’ampleur de la pandémie et de sa longue durée mais aussi à cause l’insouciance des citoyens qui ne respectent pas les mesures préventives».

Karim Aoudia

--------------------------------

Tous les moyens préventifs et médicaux disponibles dans les hôpitaux

Le ministre a affirmé que tous les moyens préventifs et médicaux ont été garantis pour la prise en charge «adéquate» des patients impactés par la Covid-19 dans les différents hôpitaux.

M. Benbouzid a fait état de 51 centres affectés, au niveau de 15 wilayas, à la mise en quarantaine des citoyens rapatriés de l’étranger et de la mise en place d’un comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie.

Il a invité les citoyens au respect impératif des gestes barrières, à l’exemple de la distanciation sociale, l’hygiène et le port du masque, se félicitant des bons résultats des soins et du traitement prescrit, qui ont permis une baisse du nombre de décès de 30 à moins de 10 par jour.

Benbouzid a mis en avant l’importance de suivre les orientations de l’Organisation mondiale de la santé pour l’amélioration des méthodes et du niveau des soins, et de s’informer sur les plus importantes données relatives à la pandémie en vue d’endiguer sa propagation pour en finir avec ce virus et lever totalement le confinement dans les différentes wilayas. Il a rappelé les efforts et les démarches de l’ensemble des secteurs dans l’élaboration de protocoles sanitaires pour une reprise des différentes activités économiques, sociales et culturelles. A une autre question sur les projets de santé en cours de réalisation dans les wilayas de Djelfa et de Laghouat, le ministre a annoncé la pose prochaine de la première pierre pour la réalisation d’un Centre anticancer à Djelfa, ainsi que l’inauguration prochaine d’un nouvel hôpital dans la région de Birine dans la même wilaya.

Pour ce qui est de la wilaya de Laghouat, cinq projets sont en cours de réalisation, dont un établissement hospitalo-universitaire d’une capacité de 240 lits, un CAC de 160 lits, un établissement hospitalier spécialisé mère-enfant ainsi qu’un hôpital psychiatrique de 120 lits. Des projets, dont la majeure partie enregistre un taux d’avancement de 60 à 90%, et dont l’inauguration devrait intervenir entre fin 2020 et début 2021, après leur dotation en équipements médicaux indispensables, a-t-il ajouté.

S’agissant de la promotion de l’Ecole nationale de formation paramédicale de Laghouat en institut supérieur, le ministre a fait état d’un décret exécutif dans ce sens au niveau du Secrétariat général du gouvernement pour examen.