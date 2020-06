Commentaire : Un exemple à suivre

Face au coronavirus, l'Algérie a été à la hauteur, et son plan de lutte et de prévention peut servir de référence à d'autres pays, y compris en Afrique.

La situation sanitaire est sous contrôle et les efforts colossaux engagés par les autorités ont permis une maîtrise de l'évolution de l'épidémie. Le nombre de contaminations demeure stationnaire, avec environ une centaine de nouveaux cas par jour. Ce n'est là que le résultat probant réalisé, grâce à la consolidation des actions de dépistage dont se chargent quelque 26 stations opérationnelles à travers le pays, et aussi à l'appui accordé à la conduite des investigations épidémiologiques. Lors de son allocution au sommet Chine-Afrique par visioconférence, consacré à la Covid-19, le Président Tebboune a valorisé les mesures prises face à la pandémie de Coronavirus, affirmant que «l’Algérie a réagi avec rigueur à cette pandémie, dès le début». Précisant qu’une série de décisions avaient été prises pour renforcer les mesures préventives, il a affirmé que l’Algérie «a dépassé la conjoncture difficile à ses débuts, grâce à la conjugaison des efforts nationaux et l’esprit d’innovation de sa jeunesse, pour parvenir aujourd’hui à l’autosuffisance en moyens de prévention, de production de médicaments et de tests de dépistage».

La directrice régionale de l'OMS, qui a nié les propos qui lui ont été attribués, soulignant qu’il y a une mauvaise interprétation par les médias, s’est félicitée de la gestion de la pandémie par le autorités algériennes, tout en louant la mise en place d'une cellule dédiée exclusivement aux enquêtes épidémiologiques.

Les décisions des autorités relatives à la levée totale du confinement dans 19 wilayas, et l'allègement des horaires dans 29 autres reflètent le fait que la situation épidémiologique est de plus en plus maîtrisée. Depuis l'apparition de cette maladie, les pouvoirs publics ont adopté un plan de lutte anticipatif, dont la mise en œuvre a été confiée à des experts, avec un suivi régulier du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D’audacieuses décisions ont été en effet adoptées par le chef de l’État, autant pour dynamiser la bataille contre la Covid-19 dans les structures de santé et prendre en charge les effets provoqués au double plan économique et social.

Une enveloppe de 70 milliards de DA a été consacrée au combat contre le coronavirus, comme l’a révélé, en mai dernier, le ministre des Finances, lors de la présentation de la LFC-2020 à l’Assemblée populaire nationale.

L’Algérie s’engage aujourd’hui dans un processus de retour progressif à la vie normale dans un esprit de vigilance et de sensibilisation de la population à l'importance d'un respect absolu des mesures de protection et de distanciation sociale.

La menace est toujours là. Toutefois, le pays dispose encore de suffisamment de moyens pour enrayer la pandémie.

Karim Aoudia