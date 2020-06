Cimetière de Bouzourane à Batna : Le moudjahid Mohamed Benomar Biyouche inhumé

Le moudjahid Mohamed Benomar Biyouche a été inhumé jeudi après-midi au cimetière de Bouzourane dans le recueillement en présence de ses proches, des autorités civiles et militaires et de moudjahidine.

Dans son oraison funèbre, Brahim Rahmouni membre du conseil scientifique du musée du moudjahid de Batna, a rappelé les vertus du défunt et son parcours de militant nationaliste depuis les années 1940 à la révolution du 1er Novembre 1954 et relevé que le défunt fut un des premiers moudjahidine ayant participé au déclenchement de la révolution de 1954, sous les commandes de Mostefa Ben Boulaïd.