Khenchela : Décès du moudjahid Madjid Amrani

Le moudjahid Madjid Amrani est décédé jeudi à Khenchela, à l’âge de 89 ans, à la suite d’une longue maladie, a indiqué un communiqué de la Direction locale des moudjahidine.

Né en 1931, le défunt a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1955. Animé d’un courage à toute épreuve, il participa à plusieurs batailles dont celles de Boualoun 1 et 2 et d’Ichradhen près de Chélia en 1956, selon la même source. Il prépara également avec ses compagnons d'arme plusieurs embuscades contre l’armée coloniale française à R’mila, Taouzianet et Bouhmama et fut blessé au napalm.

Le défunt a été inhumé hier après-midi au cimetière de Taouzianet.