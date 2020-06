64e anniversaire de la mort d’Ahmed Zabana et d’Abdelkader Ferradj : Deux noms gravés dans la mémoire des générations montantes

Une convention de partenariat portant sur la valorisation, la promotion et l’enseignement de la mémoire au profit du secteur des affaires religieuses a été signée, avant-hier à Alger, entre le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Tayeb Zitouni et le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

Cet accord a été paraphé en marge d’une cérémonie organisée au niveau du musée de la mémoire au parc de la Concorde de Ben-Aknoun (Alger) à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la mort d'Ahmed Zabana et d'Abdelkader Ferradj.

M. Zitouni a indiqué que le nom d’Ahmed Zabana, de son vrai nom Zahana, demeure synonyme de bravoure et de dévouement notamment pour les générations montantes et a qualifié le héros de grand homme qui a choisi la voie de la lutte contre l’oppression et la domination coloniale à celle de l’injustice et de la tyrannie. Il a assuré que l’empreinte de Zabana dans le destin de la nation restera à jamais gravée dans la mémoire collective. «Guillotiné le 19 juin 1956, le chahid demeure un symbole de sacrifice et d’héroïsme qui a inculqué l’esprit révolutionnaire car il était au premier rang de ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la liberté, la dignité et la souveraineté dont nous jouissons aujourd’hui », souligne le ministre des Moudjahidine.

Il a assuré que ce révolutionnaire a grandement contribué à préparer les militants et moudjahidine à déclencher la guerre de Libération. «Il a fait preuve par ses actions héroïques de dévouement, de conscience et de courage pour faire face au colonialisme», dit-il, avant de relever que cette date constitue une belle opportunité pour se recueillir à la mémoire des victimes des enfumades du 18 juin 1845 dans la Dahra près de Mostaganem.

Quant au ministre des Affaires religieuses, il est revenu sur le rôle essentiel de la religion dans la lutte contre le colonialisme et dans l’éveil du peuple.

«On peut citer à ce sujet l’action éducative d'Abdelhamid Ibn Badis qui a été déterminante dans le processus de réappropriation de l'identité ouvrant la voie à la glorieuse révolution de novembre 1954», rappelle Youcef Belmehdi. De son côté, le président de l’Association nationale des anciens condamnés à mort, Mustapha Boudina, s’est attardé sur la lettre de Zabana envoyée à ses parents et soutient que le flambeau de la défense de l’Algérie est, à présent, entre les mains de la jeunesse qui, à l’image de ses aïeux, a la tâche de défendre avec détermination et patriotisme leur pays. Ahmed Zabana, surnommé H'mida, est l’un des moudjahidine de la première heure. Responsable du FLN-ALN de la zone Ouest d’Oran, il est le premier à être exécuté à la guillotine parmi 222 autres tout le long de la guerre de Libération nationale.

Il a été condamné à la peine capitale par le tribunal d’Oran et exécuté le 19 juin 1965 à la prison Barberousse, aujourd’hui Serkadji.

Sami Kaidi