Journée mondiale de lutte contre la désertification : 11,5 millions d’arbres plantés depuis le début de l’année

Présidant une rencontre nationale sur la lutte contre la désertification, en présence du ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Fouad Chahat et du ministre délégué chargé de l’Environnement sahraoui, Hamza Al Sid Chikh, M. Omari a précisé que le PNR, placé sous le slogan «Un arbre pour chaque citoyen» revêtait des dimensions de développement pour préserver et revaloriser le couvert forestier et, partant, contribuer à la lutte contre la désertification.

Cette journée a été rehaussée par la présence de cadres des ministères et instances concernées, de représentants d’instances nationales et internationales en la matière, d’experts, de responsables et d’agents de la Direction générale des forêts (DGF). Passant en revue les dimensions naturelles et socioéconomiques de la lutte anti-désertification, les défis de la sécurité alimentaire et la durabilité des richesses naturelles face aux changements climatiques, M. Omari a mis l’accent sur «le développement durable et la gestion clairvoyante des richesses naturelles qui sont l’essence même de la politique du Gouvernement». Le projet du Barrage vert «a été relancé à l'aide d’un nouveau mécanisme supervisé par le secteur, avec l’implication d’autres secteurs concernés, pour l’activation du programme de reboisement, la fixation des dunes, la promotion des activités forestières et l’amélioration des sols», a-t-il souligné, rappelant les opérations de reboisement couvrant une superficie de 816.723 ha de différents types d’arbres, dont 300.000 ha d’arbres fruitiers. Selon lui, les steppes, les pâturages, notamment zones alfatières ont connu des travaux d’aménagement pour la préservation des ressources. De son côté, le ministre, Hamza Al Sid Cheikh s'est dit convaincu que la lutte contre la désertification commençait par les régions sahariennes jusqu'à d'autres régions, ajoutant que son département ministériel compte créer une Agence nationale de l'environnement saharien. Il a en outre indiqué que son département ministériel était en passe de créer l'Observatoire national de la biodiversité doté d'un système d'alerte précoce, soulignant «la nécessité de renforcer le barrage vert par une autre ceinture forestière afin de lutte contre la désertification». Pour sa part, le ministre délégué, Fouad Chehat a rappelé que la grande partie de la superficie du pays était une région saharienne et que plus de 8 millions hectares étaient des montagnes menacées de l'érosion des sols, ce qui incite à intensifier du reboisement afin d'y faire face. Lors de cette rencontre, un accord a été signé entre la Direction générale des forêts (DGF) et l'Agence spatiale algérienne (ASAL) permettant aux deux organismes d'échanger les informations en vue de mesurer les indicateurs de la désertification en utilisant les techniques de télédétection et de cadastre.