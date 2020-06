Contrôle de la qualité dans le domaine Commercial : Vers la création d’un système national de laboratoires

Le ministère du Commerce œuvre à la réactivation du décret exécutif relatif au système national des laboratoires, paru en 1996, portant élaboration d’un fichier national incluant tous les laboratoires nationaux agréés, a précisé M. Rezig devant les membres de la Commission des Finances et du Budget à l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017.

Le ministre a rappelé que la tutelle avait dénombré quelque 39 laboratoires en sus du laboratoire national, et 13 autres en cours de réception, précisant que l’élaboration de ce système inclura l’ensemble des laboratoires, y compris ceux d’autres secteurs, mais qui œuvreront dans l’intérêt général.

Au sujet de l’incidence des accords commerciaux sur le commerce extérieur et la promotion des exportations, M. Rezig a soutenu que l’évaluation de la situation était en cours d’étude avec des cadres du secteur et des experts en économie. L’évaluation concernera plusieurs textes, notamment l’accord de partenariat avec l’Union européenne (UE), l’accord de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), ou encore l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a-t-il précisé.

S’agissant le commerce extérieur, M. Rezig a affirmé que la stratégie du secteur repose, à travers l’élaboration et l’exécution du budget, sur la rationalisation des dépenses, le rétablissement des équilibres dans la balances commerciale et la balance des paiements, à travers la rationalisation de l’importation et la promotion des exportations hors-hydrocarbures, en coordination avec tous les partenaires activant dans le domaine, en l’occurrence, les instances gouvernementales, patronat et opérateurs économiques.