M. Farouk Chiali : «Les réseaux des transports ferroviaires et routiers doivent être complémentaires»

«La croissance économique passe par le développement des routes et des moyens de transport», a déclaré le ministre devant les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du débat du projet de loi portant règlement budgétaire 2017, présidé par Tarek Tridi, président de la commission et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Les réseaux des transports ferroviaires et routier «doivent être complémentaires, aussi bien en termes de réalisation que de leur extension aux différentes régions du pays et ce au service d'une économie et d'un développement harmonieux», a-t-il dit. Concernant la réévaluation des projets, M. Chiali a précisé que «dans certains cas, les études techniques sont inappropriées» et dans d'autres cas «les projets sont volontairement sous-évalués pour en obtenir l'aval, puis les coûts sont revus à la hausse lors de la réalisation, car les données préliminaires ne correspondaient pas à la réalité, compliquant davantage l'opération de leur réévaluation».

«Cette opération est en recul ces dernières années, d'autant que le ministère s'attèle à la réduire davantage, à travers l'élaboration d'études plus réalistes», a ajouté le ministre.