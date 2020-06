Questions orales au Conseil de la nation

Mme Besma Azouar, ministre des relations avec le Parlement :

«La nouvelle chaîne parlementaire sera le noyau de l’Algérie nouvelle»

La ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a qualifié jeudi dernier le Parlement d’espace de promotion du débat démocratique entre les représentants du peuple et les membres l’exécutif dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles traitant notamment du contrôle de l’action du gouvernement. Mme Besma Azouar a mis en avant le souci constant du gouvernement de prendre en charge les préoccupations des membres du Parlement, dans le cadre du raffermissement de la coopération et de la coordination fonctionnelle entre les deux Chambres du Parlement, et ce dans le respect total du principe de séparation des pouvoirs et du renforcement de la démocratie. La ministre a indiqué que les élus «s’acquittent de missions claires et fixées dans la Constitution, conformément aux procédures arrêtées, telles leur contribution à la législation et au contrôle de l’action du gouvernement, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs». Rappelant que parmi les mécanismes constitutionnels de contrôle parlementaire, figurent les questions écrites et orales qui ont prouvé leur efficacité, à travers le contact direct entre l’auteur de la question et le membre du gouvernement, elle a relevé que les séances programmées à cet effet, sont une tribune pour expliquer la politique du gouvernement et informer les citoyens des mesures prises, d’autant que l’instance exécutive y accorde un intérêt majeur et œuvre à prendre en charge toutes les questions posées, étant au cœur même de son travail». Pour la ministre, ceci s’inscrit «dans le cadre de la promotion des valeurs de démocratie et de l’instauration d’un contrôle parlementaire efficace, ce qui est au cœur même des exigences de la création de la République nouvelle». «Ce procédé a permis non seulement d’informer le gouvernement des préoccupations du citoyen mais aussi un contrôle régulier de l’action de ce dernier», a-t-elle dit. Elle assure que la création prochaine de la chaîne parlementaire mettra un terme définitif aux retards constatés dans la programmation des questions orales et écrites aussi bien à l’APN qu’au Sénat. «La nouvelle chaîne sera le noyau de l’Algérie nouvelle», a dit la ministre des Relations avec le Parlement.

K. A.