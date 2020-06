Ministère des transports : Consultations avec les représentants des transporteurs

«Nous sommes en contact permanent avec l’ensemble des représentants des différents intervenants dans le secteur du transport et nous avons perçu auprès de ces derniers, après une série de discussions, suite à la hausse des prix des carburants, une certaine compréhension de la situation actuelle du pays», a indiqué le ministre en marge de l’inspection de projets relevant du secteur des travaux publics.

Il a ajouté que son département «s’engage à prendre en considération les préoccupations de cette catégorie professionnelle», assurant que «les consultations et les discussions vont se poursuivre», et que «toutes les propositions ou suggestions seront examinées et étudiées de façon sereine et responsable». «Les délégations qui ont été reçues au niveau du ministère des Transports sont conscientes de la conjoncture difficile que traverse le pays, et nous avons pu les convaincre de sursoir à toute augmentation des tarifs du transport et de continuer à examiner ensemble cette revendication», a-t-il conclu.