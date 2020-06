Lors de ces deux rencontres, les préoccupations des deux syndicats, relatives essentiellement à «la codification de l'activité du commerce de compléments alimentaires et au contrôle des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques commercialisés sur internet» ont été abordées, a précisé la même source. Il a été également question d'examiner la mesure de «définition de la liste de produits vendus uniquement dans les officines, à l'instar du lait infantile et des équipements médicaux». En marge de cette rencontre, une commission mixte de travail a été mise en place afin d'assurer la coordination entre le ministère du Commerce et le SNPP, a poursuivi la même source.

Après avoir écouté les interventions des membres des deux syndicats, M. Rezig a instruit les responsables du secteur d'étudier les préoccupations exprimées, a conclu la même source.