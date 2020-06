CASNOS : Ouverture exceptionnelle des agences les samedis

Placée sous le thème «La CASNOS vous accompagne et vous garantit une couverture sociale pour vous et votre famille», cette opération devra permettre aux entreprises économiques et aux travailleurs non-salariés exerçant une activité pour leur propre compte, d'accomplir le devoir d'affiliation, de déclarer la base des cotisations et de garantir une couverture sociale à travers l'actualisation de la carte Chifa et l'accès aux prestations en nature, notamment l'acquisition de médicaments auprès des pharmacies conventionnées.

Pour accompagner les affiliés de la CASNOS en cette période de crise sanitaire (Covid-19), la même source a rappelé que le secteur du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait mis en place une série de mesures de facilitation consistant essentiellement en la suspension des majorations de retard et le versement des cotisations annuelles sur trois tranches trimestrielles.

Dans le cadre des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui a impacté les activités commerciales artisanales et libérales et autres, notamment l'exercice de l'activité pour certains et son arrêt total pour d'autres, la CASNOS a mis en place des mesures pour accompagner les assurés sociaux et leur faciliter les procédures d'affiliation et la régularisation de leur situation à travers un dispositif d’accès à la couverture sociale, ainsi que le versement des cotisations annuelles.