Recensement des terres agricoles : Bientôt une base de données numérique

Cette déclaration a été faite devant la Commission des finances et du budget de l’APN lors du débat de la loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2017.

Le ministre a précisé que la base de données englobe des données sur les terres agricoles, notamment dans les régions du Sud, ainsi que leur qualité et leurs propriétaires.

Le ministre a rappelé que le secteur avait bénéficié d’un budget de 260,99 milliards de DA, dont 2,84 milliards pour l’ex-direction générale de la pêche et de l’aquaculture, soulignant que la consommation globale du budget a dépassé le montant consacré à l'exercice 2017 en raison du solde des programmes en cours de réalisation.

La contribution au soutien au pouvoir d’achat en matière de céréales et de lait a atteint 186,36 mds DA soit 86% du budget de fonctionnement de 217,81 mds DA.

Le ministre a rappelé la mise en valeur en 2017 des terres agricoles faisant état de 145.428 bénéficiaires d'une surface de plus de 1,1 million d’hectares, outre la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage de bétail et l'octroi de 25.784 actes pour une surface dépassant 808 hectares. Aussi, il a été procédé, a-t-il dit, à l’extension des surfaces irriguées à 1,3 million d’hectares, tout en raccordant une surface de 679.174 hectares à un système d’irrigation économe en eau.

Le ministre a salué les agriculteurs et les éleveurs qui n'ont ménagé aucun effort lors de la crise sanitaire pour assurer l’approvisionnement en produits agricoles notamment en fruits et légumes et produits laitiers.

L’Algérie a réalisé son autosuffisance dans une grande partie de produits agricoles, sauf certains dont l’importation est maintenue pour diversifier les produits mis sur le marché, tels que les bananes, a affirmé le ministre, ajoutant que son ministère œuvre en collaboration avec les autres secteurs à préparer une stratégie plus efficace visant l’exportation de l’excèdent de certains produits agricoles.

Concernant l’électricité agricole et l’accélération de l’octroi d'autorisations pour le forage, le ministre a répondu : «Dans le cadre des directives présidentielles concernant, la plupart des régions, qui souffrent du manque de ces équipements et de projets, ont été prises en charge et les projets sont en cours de parachèvement.»

M. Omari a précisé que le secteur prépare un mécanisme stratégique pour créer des unités industrielles de transformation à proximité des pôles agricoles, notamment au Sud, soulignant que le rapprochement des unités de production des pôles agricoles augmentera les capacités de transformation et permettra une exploitation optimale du surplus de production.