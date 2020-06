Affaire SOVAC : 15 ans de prison ferme requis contre Ouyahia et Oulmi

Le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed a précisé, jeudi soir, que dans le procès du PDG du groupe SOVAC, Mourad Oulmi, «les mis en cause sont poursuivis pour des faits à caractère pénal, et non pas pour leur responsabilité politique».

Le parquet a requis une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, assortie d’une amende de 2 millions de DA. La même peine a été requise contre Oulmi, assortie d’une amende de 8 millions de DA.

Une peine de 12 ans de prison ferme a été requise contre l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, assortie d’une amende de 2 millions de DA.

La même peine est requise contre Khider, le frère de Mourad Oulmi, assortie d’une amende de 8 millions de DA, et son placement sous mandat de dépôt est aussi requis. Il a été mis en détention provisoire, la semaine dernière, dans une affaire de transfert illégal de fonds à l’étranger.

Pour l’ex-PDG du CPA, Omar B., en détention provisoire, et 11 cadres membres du comité des crédits au niveau de cette banque et cadres au ministère de l’Industrie, dont des accusés non détenus, le parquet a requis des peines de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende d'un million de DA.

Le représentant du ministère public a requis des peines de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA et a émis un mandat d’arrêt international contre l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, et Fatiha Ould Moussa, l’épouse de Mourad Oulmi, et Amine Djerbou, homme d’affaires et principal actionnaire dans le projet de l’usine Volkswagen à Relizane.

Le représentant du ministère public a également requis une amende de 32 millions de DA pour 17 sociétés appartenant aux accusés, ainsi que la restitution des biens immobiliers et transportables, et les sommes d’argent dans les comptes bancaires et les entreprises financières, avec l’exclusion de ces sociétés de toute activité économique durant 5 années.

Le parquet a demandé la restitution des biens et des sommes d’argent saisis dans le cadre de l’enquête préliminaire et l’instruction judiciaire. Le parquet a requis une peine d’une période sécuritaire obligatoire de 10 ans contre Mourad Oulmi, son frère et sa femme et Amine Djerbou.

Selon des avocats, il s’agit de la privation de ces prévenus de possibilité de grâce ou de liberté conditionnelle.



Le peuple rêvait d’une industrie automobile…



Dans son réquisitoire entamé après 20h, le représentant du ministère public a souligné qu’il est chargé de la mission de transmettre le message de la société touchée par le préjudice causé par les délits commis par les accusés.

«Les enquêtes menées par la police judiciaire, les chambres d’enquête près le tribunal de Sidi M’hamed et par le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême se sont soldées par ce nombre important de dossiers, et ont révélé une coordination criminelle entre les accusés dans cette affaire», dit-il.

Durant plus d’une heure, ont été présentés les griefs retenus contre les prévenus et les préjudices engendrés.

Ainsi, Ouyahia aurait accordé des avantages exceptionnels à Oulmi. «Lors des auditions, certains ont tenté de justifier la violation de la loi par le souci de la protection des intérêts du pays et pour faire face à une période exceptionnelle. Il y avait un mode opératoire criminel. On a exploité le besoin de la relance économique nationale, l’une des aspirations du peuple, afin d’arriver à la fabrication des automobiles. Les lois élaborées dans cet objectif ont été détournées et utilisées pour d’autres intérêts», déplore le procureur.

À propos de Youcef Yousfi, de l’ex PDG du CPA et des cadres du ministère de l’Industrie, le magistrat souligne qu'«ils déclarent avoir juste signé des décisions, mais l’abus de fonction a permis à d’autres de bénéficier d’indus avantages et d’énormes privilèges ayant engendré des préjudices au Trésor public. Le CPA est une banque publique, mais les responsables n’ont pas respecté les procédures légales», relève-t-il.

À propos d'Oulmi, il indique : «Ce concessionnaire a adopté un modèle criminel dangereux pour le transfert illicite des devises sous couvert de l’investissement industriel. Il a profité de ses relations avec des hauts responsables pour créer une réseau criminel coordonné et bénéficier d’un traitement particulier.»

Il regrette que les Algériens aient nourri l'espoir d’une industrie automobile comme dans les grands pays, mais cela a été compromis par des pratiques illégales.



Partie civile : «Qu’ils demandent pardon au peuple !»



La défense de la partie civile a également déploré la dilapidation des deniers publics sous le couvert de l’investissement. Dans sa plaidoirie, Me Zakaria Delhouk, avocat du Trésor public, a mis l’accent sur le préjudice engendré et l’octroi d’indus avantages à ce concessionnaire. «Les chiffres sont alarmants, il s’agit d’une dilapidation sans précédent des deniers publics. SOVAC Algérie a bénéficié de plus de 22 décisions, ce qui a causé un préjudice de plus de 297 millions de DA au Trésor public, dans le cadre de l’Agence nationale du développement de l’investissement, et 225 milliards de DA, dans le cadre du CKD et SKD», déplore-t-il.

L’avocat rappelle qu’Oulmi possède 17 sociétés et 54 comptes bancaires, ainsi que 20 biens immobiliers en Algérie et à l’étranger. «Il y a eu un transfert illégal de l’argent vers la France», regrette Me Delhouk, qui demande des dommages et intérêts.

L’avocat du ministère de l’Industrie, Me Seif El-Islam Cherbal, indique qu'Ouyahia a donné des réponses politiques à un procès juridique. L’avocat regrette que «le ministère de l’Industrie soit aujourd’hui synonyme de corruption et de malversations. La corruption est une dilapidation des deniers publics, mais là, c’est une atteinte grave à la réputation du ministère de l’Industrie», déplore l’avocat.

« Comment un distributeur de véhicules devient un fabriquant sur la base d’une note ministérielle ?» s'interroge-t-il. L’industrie automobile se base sur la technologie, pas sur un cahier des charges sur mesure. «Je demande la restitution des biens, la protection de l’économie nationale et un dinar symbolique», a-t-il ajouté.

«S’ils ont eu la faiblesse de voler l’argent des Algériens, qu’ils aient au moins le courage et la noblesse de demander pardon au peuple», conclut-il, en se tournant vers le box des accusés.



Suspension de l’enregistrement du procès



Dans la matinée, l’ouverture de l’audience au 2e jour du procès a été marquée par la protestation des membres du collectif de la défense ayant demandé l’arrêt de la diffusion du procès sur des écrans géants installés dans une salle d’audience. «Des images et vidéos ont largement circulé sur les réseaux sociaux. C’est une violation grave des droits des accusés et de la défense. Un avocat en robe a fait l’objet de graves insultes. On a fait le direct sur des chaînes de télévision et des images des accusés non détenus ont été diffusées, c’est une menace à leur vie, c’est grave, car les vidéos ont été utilisées pour d’autres objectifs. La présence d’une caméra n’est pas justifiée. Nos propos et les déclarations des accusés ont été déformés, nous demandons le retrait des caméras», réclame Me Djaout.

La présidente de l’audience insiste sur le droit à l’information consacré par la Constitution. «Une salle a été aménagée exclusivement pour les représentants des médias dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de la COVID-19. Le tribunal tient à assurer un équilibre entre le droit constitutionnel à l’information et les droits des personnes», dit-elle.

Le tribunal se retire pour délibération. Le verdict tombe à 13h : arrêt de la transmission en direct du procès. Reprise du procès avec l’annonce du parquet du transfert de l’accusé Amine Tira, détenu à Chlef, au tribunal de Sidi M’hamed. Les auditions se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive.

L’ex-PDG du CPA, Omar Boudiab, appelé à la barre, a longuement expliqué que «la banque publique a réalisé des bénéfices avec sa transaction avec le groupe SOVAC Algérie». Il mentionne que le CPA a accordé des crédits à Oulmi pour la réalisation de son projet. «Il s’agit d’un crédit d’investissement de 5.2 milliards de DA, dont 3.8 milliards de DA consommés dans l’investissement contre un bien immobilier comme gage», dit-il, ajoutant que «le CPA est une banque publique et une entreprise économique à caractère commercial, et que son objectif principal est l’accompagnement des opérateurs dans leurs projets». Il a également précisé que «SOVAC Algérie était certes un nouveau client, mais on lui avait accordé des crédits partant de la réputation de la société et de sa place dans le marché national de véhicules». «SOVAC a remboursé toutes les créances par anticipation. Le CPA n’a aucun engagement avec cette société. Si l’on avait 10 opérateurs comme SOVAC, on aurait réglé tous les problèmes», assure l’accusé. Il évoque des difficultés financières, mais SOVAC a permis la relance de l’équilibre financier de la banque. «Le CPA a bénéficié d’un montant annuel de 1.000 milliards de centimes comme intérêt et un bénéfice net de 40 milliards de DA pour le Trésor public», insiste-t- il.

Les membres du comité du crédit assurent avoir agi dans le cadre de la loi et respect des procédures. Les représentants juridiques des sociétés appartenant à SOVAC ont rejeté les charges retenues contre eux. Appelée comme témoin, la sœur d’Oulmi soutient que son frère a donné une belle image de l’Algérie à travers son activité. «Il a permis à travers l’usine de Relizane de créer des postes d’emploi pour des jeunes dans une région isolée. Les Algériens ont pu accéder aux véhicules Volkswagen, grâce aux efforts de Mourad», dit-elle.

Neila Benrahal