Pays de l’hémisphère sud : Inquiétude à l’approche de l’hiver

Le Covid-19 est-il un virus saisonnier ? La réponse à cette question qui agite le monde scientifique pourrait venir de l’hémisphère sud dans les prochaines semaines. Alors que les températures augmentent en Europe au fur et à mesure que l’été approche, le nombre de cas diminue. Mais dans l’hémisphère Sud, l’hiver approche et les températures commencent à chuter.

L’hiver austral va débuter et pourrait s’accompagner d’une hausse des cas de Covid-19, et ainsi préfigurer de ce qui pourrait arriver en Europe l’hiver prochain. C’est notamment l’idée relayée par le professeur Didier Raoult. «S'il y a une épidémie en Nouvelle-Zélande, cet été, on peut redouter qui ait le même type d'épidémie l'hiver prochain en France. C'est le cas pour la plupart des infections respiratoires», explique-t-il dans sa dernière vidéo sur sa chaîne Youtube. La Nouvelle-Zélande, qui avait réussi à se débarrasser du virus en n’ayant plus aucun cas positif sur son territoire, a enregistré deux nouveaux cas, deux ressortissants venus de Grande-Bretagne, qui ont pu quitter la quatorzaine obligatoire avant son terme. De quoi faire craindre un rebond de l’épidémie dans le pays alors que l’hiver débute dans quelques jours, et que les températures chutent.

Une inquiétude partagée par l’Australie voisine. «Nous devons nous dire que l'hiver pourrait être aussi la saison du Covid-19», s’inquiète Michael Ward, épidémiologiste à l’école des sciences vétérinaires de l’Université de Sydney. Il est à l’origine d’une étude faisant le lien entre baisse de l’humidité et hausse des cas : une diminution de 1% de l'humidité pourrait augmenter le nombre de cas de COVID-19 de 6%. Sa conclusion est sans appel : «Nous pouvons avoir un risque accru en hiver ici, lorsque nous avons une baisse d'humidité», écrit-il. Dans les autres pays de l’hémisphère Sud, «à l’approche de l'hiver austral, l'Argentine, le Chili, le sud du Brésil, l'Afrique du Sud connaissent des croissances épidémiques fortes qui nous rappellent les nôtres il y a quelques mois», remarque de son côté l'épidémiologiste Antoine Flahault, qui dirige l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève.