Moyen-Orient : Deuxième vague ?

Alors qu’ils pensaient avoir endigué la propagation du Covid-19, plusieurs pays doivent faire face à un retour du virus et voient donc la menace d’une seconde vague arriver. Les mises en place de confinements se multiplient donc à nouveau dans certains pays afin d’éviter une nouvelle vague d’infections. Une tendance inquiétante qui s’observe dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Pays du Moyen-Orient le plus touché, l’Iran a été l’un des premiers pays à connaître une épidémie très importante de Covid-19 dans le monde. Preuve en est avec près de 200 000 cas enregistrés à ce jour, alors que de nombreuses voix estiment que le bilan du pays est largement sous-estimé.

Au début du mois de mai, le gouvernement avait alors entamé un déconfinement progressif en ouvrant les lieux de culte, les commerces et les restaurants, mais les cas étaient très vite repartis à la hausse, c’est pourquoi une partie du pays a été reconfinée. À la mi-juin, le pays enregistrait environ 2500 nouveaux cas en 24 heures et plus de 100 morts par jour, une première depuis le 14 avril. À la fin du mois de mai, l’Arabie saoudite annonçait aussi la levée des mesures de confinement. Sauf que, depuis le 4 juin, le nombre de cas quotidiens ne cesse à nouveau d’augmenter avec une hausse sans précédent. La semaine dernière, le royaume wahhabite enregistrait plus de 4000 cas quotidiens.

Le ministre de la Santé a expliqué ces chiffres par l’augmentation du nombre de tests ; la situation est tendue dans le pays où de nombreux hôpitaux sont pleins et ou de nouvelles restrictions ont été imposées. Le couvre-feu a de nouveau été instauré dans certaines villes où les prières dans les mosquées sont désormais interdites. Une application similaire à StopCovid a été mise en place par les autorités pour permettre aux Saoudiens de voir s’ils ont croisé des personnes infectées.

Depuis la levée des restrictions au début du mois de juin, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Turquie est en augmentation. C’est d’ailleurs pourquoi les autorités ont tiré la sonnette d’alarme dimanche concernant une probable deuxième vague d’infections.

Entre le 11 et le 15 juin, le pays a connu une augmentation de cas quotidiens de plus de 50% en passant de 987 à 1592 cas. Cela faisait un mois que le pays n’avait pas enregistré autant de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Une augmentation soudaine qui survient quelques jours après le retour à la normale autorisé par les autorités.