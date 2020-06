Vaccin anti-Covid : Un laboratoire allemand va mener de premiers essais

Un laboratoire allemand va procéder à des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi l'autorité fédérale compétente qui lui a délivré le feu vert.

Il s'agit «d'une étape importante sur la voie de l'autorisation d'un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19 pour la population en Allemagne et au-delà», s'est félicité cette autorité, l'Institut Paul-Ehrlich, dans un communiqué.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y a maintenant 11 potentiels vaccins contre le nouveau coronavirus testés sur des êtres humains dans le monde.

Fin avril, un premier laboratoire allemand, la société BioNTech de Mayence, en lien avec un laboratoire américain Pfizer, avait obtenu le feu vert de l'autorité de régulation pour lancer de premiers essais cliniques.

Ceux du laboratoire allemand CureVac seront menés dans le cadre d'une étude liminaire avec 168 volontaires en bonne santé, parmi lesquels 144 vont être vaccinés au cours du mois pour examiner s'ils supportent bien les doses inoculées, précise l'Institut Paul-Ehrlich.

Il s'attend aussi à ce que d'autres laboratoires mènent des essais cliniques «dans les prochains mois».

Lundi, le gouvernement allemand avait annoncé que l'Etat allait devenir actionnaire de CureVac, bien placé dans la course vers un vaccin contre le coronavirus pour éviter son «rachat» par un investisseur étranger et notamment américain.

La banque publique allemande de développement KfW va investir 300 millions d'euros pour acquérir une participation de 23% dans la firme de biotechnologies, a-t-on indiqué.