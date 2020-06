GRAND ANGLE : Le poids des acteurs internationaux

Les différentes influences extérieures sont, de l’avis de tous les observateurs, le moteur de ces conflits.

Cela est particulièrement visible au Yémen, en Libye et en Syrie. S’agissant de ce pays, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, Geir Pedersen a mis, encore une fois, l’accent sur les interférences extérieures qui empêchent d’avancer sur la voie d’un règlement politique du conflit.

Or, a-t-il déclaré devant les membres du Conseil de sécurité, à l’occasion d’une session consacrée à l’évaluation du processus politique, «les problèmes de la Syrie ne pourront être résolus par une guerre de position mais par de vraies discussions et une vraie diplomatie» .

Des pays, membres du Conseil ou pas, ont dû se sentir visés, ou pour le moins interpellés, par la suite de l’analyse du diplomate norvégien lorsqu’il dira que «les parties en Syrie seront confrontées à des difficultés pour résoudre les problèmes de la Syrie sans véritable diplomatie entre les principaux acteurs internationaux ayant une influence».

Dès lors, la question qui doit être posée est celle de savoir ce qu’attendent ces acteurs pour se mettre d’accord. N’a-t-on pas encore compris que dix ans de conflit, c’est dix ans de trop, que ce sont dix ans de perdus pour la Syrie et son peuple, d’autant que ces dix ans n’ont apporté que la destruction, la pauvreté et l’exil pour ceux qui ont pu échapper à l’enfer des combats. Il est difficile d’imaginer que ni les acteurs internationaux ni les parties syriennes ne peuvent pas, quelle que soit la profondeur de leurs divergences, trouver un compromis qui puisse mettre un terme au conflit. Toutes les différences «réelles et substantielles» qui existent entre toutes les parties ne peuvent justifier la poursuite du conflit. A tout problème, il y a une solution, pour peu qu’il fasse l’objet de véritables discussions et de diplomatie.

A plus forte raison, comme tiendra à le souligner l’envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Syrie qu’«il existe des intérêts communs» sur lesquels il est possible de «construire une telle diplomatie». Pedersen, lui, poursuit ses efforts. Il s’est dit prêt à convoquer et à faciliter une troisième session du Comité chargé de rédiger une Constitution pour la Syrie et espère qu’elle pourra être organisée à la fin du mois d’août à Genève. Les acteurs internationaux ont d’ici là le temps de méditer les propos du médiateur onusien qui a déclaré qu’ «aucune personne impliquée dans le conflit ne devrait présumer que le temps est de leur côté. (…) Ce qui est requis est la volonté de tous de prendre au sérieux les réalités du conflit». Des propos qu’auraient pu tenir ses collègues en charge des conflits libyen et yéménite.

Nadia K.