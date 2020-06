Echecs : un tournoi national en ligne du 2 au 8 juillet

Un tournoi national des échecs en ligne par équipes aura lieu du 2 au 8 juillet, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération algérienne des échecs. Cette manifestation sportive de sept jours, organisée à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse par la Fédération algérienne des échecs, verra la participation de 20 équipes représentant plusieurs wilayas du pays. Ce tournoi sera disputé au système suisse en cadence rapide (10 min et ajout de 5 sec) et au blitz (3 minutes avec ajout de 2 secondes), sous la supervision d’une commission d’arbitrage.

En cette période de confinement, il vise à augmenter les capacités des joueurs locaux à améliorer leur niveau technique et à les préparer à différentes compétitions en cas de reprise. Les cinq premières équipes au classement final seront récompensées.