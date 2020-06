Chine - Etats-Unis : Tensions extrêmes

Les deux plus grandes économies du monde sont en désaccord sur la gestion de la pandémie de coronavirus et la décision de la Chine d'imposer une législation sur la sécurité à Hong Kong. Deux points qui ont porté la crise entre les deux parties à son paroxysme et que Washington compte exploiter à fond pour faire plier son grand rival asiatique. Mais l’Empire du Milieu est loin de fléchir devant les sanctions et les menaces américaines.

Et le diplomate chinois, Yang Jiechi, l’a clairement signifié à Mike Pompeo. «Washington devait respecter les positions de Pékin sur des questions clés, mettre fin à son ingérence sur des questions telles que Hong Kong, Taïwan et le Xinjiang, et travailler à rétablir les relations». Des requêtes qui, pour les responsables américains, s’assimilent à une capitulation en bonne et due forme, d’autant que les revers essuyés par le 45e locataire de la Maison Blanche ces derniers temps ne le servent nullement dans sa quête d’un second mandat au mois de novembre.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat américain a surtout souligné «la nécessité d'une transparence totale et d'un partage d'informations pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en cours et prévenir de futures épidémies.» Quelques heures après la fin de la réunion, et après avoir rejeté fermement un communiqué des grandes puissances du G7 l'appelant à «revenir» sur la mise en place prochaine de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, Pékin a annoncé dans la foulée que le Parlement chinois a adopté la première mouture du projet. Le Comité permanent du Congrès national du peuple a examiné le projet de loi qui couvre quatre catégories de crimes : la succession, la subversion du pouvoir de l'État, les activités terroristes locales et la collaboration avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale.

Aucun détail sur la définition de ces crimes ou des sanctions applicables n'a été donné. Il n'était pas clair non plus quand la loi sera adoptée dans sa version finale, bien que Pékin ait déclaré à plusieurs reprises qu'il était déterminé à aller de l'avant malgré les critiques. Pour Washington l’adoption de cette loi révoquerait certains des privilèges spéciaux qu’ils accordent à Hong Kong après la remise de l’ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle offrirait des passeports et un accès à la citoyenneté à un maximum de 3 millions d'habitants de Hong Kong. Pékin a dénoncé ces mesures comme une ingérence dans ses affaires.

De l’autre côté de l’Atlantique et pendant que la réunion de Hawaï était bien entamée entre les deux diplomates chinois et américain, le président Donald Trump signait une loi appelant à des sanctions contre les responsables de la répression des musulmans ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang, ce qui a provoqué une menace de représailles depuis Pékin. Des coups bas qui traduisent le fossé béant qui sépare les deux puissances à trouver un terrain d’entente, mais qui les réunit dans leur course effrénée vers la domination du monde.

