Compétitions Sportives : Le président du GS Pétroliers en faveur d’une année blanche

Le président du GS Pétroliers, Djaffar Belhocine, s'est dit mercredi en faveur d'une saison blanche, ce qui constituerait une «sage décision» dans l'«intérêt général» du pays qui fait face à la pandémie de coronavirus (Covid-19). «Il est plus juste et sage de décréter une saison blanche dans l'intérêt général du pays. J'ai parlé récemment avec le ministre de la Jeunesse et des Sports et je lui ai dit qu'arrêter tout serait la meilleure décision. Que vaut un titre de champion devant la santé de millions de personnes ?», a déclaré Belhocine à l'APS.

Les compétitions en Algérie sont suspendues depuis le 16 mars dernier et aucune décision concernant une éventuelle reprise n'a été prise, le confinement partiel lié au Covid-19 ayant été maintenu dans 29 wilayas du pays.

«Le retour des activités dépasse le cadre sportif, il relève du politique. Nous ne savons pas quand ce confinement sera définitivement levé, puis si les compétitions seront autorisées par la suite à reprendre. La santé de nos athlètes passe avant tout», a ajouté l'ancien entraîneur de la sélection algérienne de handball.

Et d'enchaîner : «S'il y aura reprise, il nous faudra des semaines de préparation. Puis un retour à la compétition ne sera pas sans danger, nos salles ne sont pas climatisées. Des disciplines comme le handball et le basket se jouent dans des espaces réduits, les athlètes sont exposés à plus de contact par rapport au football par exemple. Il ne faut pas badiner avec ce genre de choses».

Pour Belhocine, 2020 est une année de renouvellement de toutes les instances, «qu'on y mette fin alors dans les plus brefs délais pour repartir sur de bonnes bases la saison prochaine».

«Le GSP est le grand perdant dans cette affaire, ça veut dire qu'on a dépensé des sommes d'argent importantes pour rien. Mais il s'agit d'une situation exceptionnelle qui touche toute la planète, on n'y peut rien», a-t-il conclu.

Si des fédérations ont pris les devants et décidé de mettre un terme à leur saison, comme le rugby et la natation, d'autres hésitent à le faire, tandis que certaines comme le football insistent à aller jusqu'au bout de l'exercice.