Fédération Algérienne de Judo : Réunion du BF avec la DTN

Le président de la Fédération algérienne de judo, Rachid Laras, et l'ensemble du bureau exécutif tiendront une réunion, dimanche (demain matin) par vidéoconférence, avec la direction technique nationale. A l'ordre du jour, le nouveau programme des compétitions et le protocole sanitaire à adopter pour une éventuelle reprise des activités au lendemain du dé-confinement. Les propositions retenues seront transmises au ministère de la Jeunesse et des Sports pour approbation. Pour rappel, la FAJ a respecté le gel des activités sportives prôné par les pouvoirs publics pour la prévention et la lutte contre la pandémie du coronavirus, à l'image de l'ensemble du mouvement sportif national. Tous les différents championnats ont été interrompus, ainsi que le programme de préparation des différentes équipes nationales. Il y a quelques semaines, le premier responsable de la FAJ avait demandé l'aval de la tutelle pour regrouper, durant la période de confinement, les athlètes de l'équipe nationale dans un centre d'entraînement, après les avoir soumis à un test de dépistage, pour poursuivre leurs préparations en prévision des prochaines échéances. Une proposition qui n'a pas reçu d'avis favorable. Soulignons que le championnat d'Afrique des nations, prévu au mois d'avril dernier au Maroc, a été reporté à décembre. Ce tournoi est qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Abderrahmane Benhamadi est le seul judoka algerien à avoir décroché son ticket pour ce rendez vous planétaire. L'athlète en question est la tête du classement par continent dans sa catégorie.

Redha M.