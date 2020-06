Université d’Oran-1 : Une cartographie de la littérature algérienne en élaboration

L'objectif consiste en «la bonne compréhension du champ littéraire algérien dans sa diversité linguistique et thématique», a précisé à l'APS Mohamed Daoud de l'Université d'Oran-1, coordinateur de ce projet dans son volet dédié à la littérature algérienne de langue arabe. Les deux autres volets, relatifs à la littérature algérienne d'expression amazighe et française, sont, quant à eux, pilotés respectivement par Mohand-Akli Salhi de l'Université de Tizi-Ouzou et Hadj Miliani

de l'Université de Mostaganem. L'intérêt est notamment axé sur la décennie 2010-2020, a fait savoir M. Daoud, expliquant que «cette période a vu la production d'un nombre important de textes qui gagneraient à être valorisés et répertoriés en vue d'études plus approfondies». La période indiquée étant peu documentée, l'investigation aura une ampleur telle qu'elle mobilisera de nombreux chercheurs, doctorants et autres étudiants de niveau Master, a-t-il souligné, révélant la programmation d'enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des auteurs, des éditeurs

et des libraires. «L’ensemble des matériaux fera l’objet d’une exploitation à la fois bibliographique (dictionnaire, guide, manuel, base de données numériques) et analytique qui se traduira par l’élaboration de thématiques de recherche destinées

aux étudiants», a-t-on signalé.