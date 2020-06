Suite des qualifications de la CAN-2021 : La CAF sera fixée après le Conseil de la Fifa

La Confédération africaine de football (CAF) sera fixée sur les quatre journées restantes des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, le 25 juin à l'occasion Conseil de la Fédération internationale (Fifa), prévue par vidéoconférence.

L'instance mondiale aura plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'établissement d'un calendrier international des matches, ce qui va permettre à la CAF de fixer les dates des journées restantes des qualifications de la CAN-2021, et même le sort qui sera réservée à la phase finale prévue au Cameroun.

Les 3e et 4e journées devaient avoir lieu en mars dernier, mais ont été reportées à une date ultérieure, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). La CAN-2021 est censée avoir lieu du 9 janvier au 6 février. Mais visiblement, les chances de report augmentent de jour en jour suite à la crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19. L'incertitude quant à l'organisation de la compétition en janvier 2021 gagne du terrain car les éliminatoires restent à boucler.

Outre la suite des qualifications de la CAN-2021, la CAF, présidée par Ahmad Ahmad, a reporté l'entame du 2e tour éliminatoire du Mondial 2022, mais également le Championnat d'Afrique des nations Chan-2020, prévu initialement en avril dernier au Cameroun. Le secrétaire général par intérim de la CAF, Abdelmounaïm Bah, avait affirmé que la période la plus propice pour organiser la CAN-2021, en cas de son report à cause de la pandémie de COVID-19, serait janvier 2022.

«Comme tout le monde le sait, jouer en juin-juillet au Cameroun est difficile à cause des conditions climatiques. En plus, en juin-juillet 2021, il y a déjà beaucoup de compétitions avec l’Euro et la Copa America. Donc, la période la plus propice en cas de report de la CAN serait janvier 2022. Mais tout ça, je le répète, ce sont des alternatives parce que notre priorité pour la CAN, c'est de jouer en janvier 2021», a-t-il déclaré récemment à Radio Sport Info.