L’ex-international Mehdi Mostefa passe ses diplômes d’entraîneur

L'ancien défenseur international algérien, Mehdi Mostefa, a commencé à passer ses diplômes d'entraîneur, tout en continuant sa carrière de joueur au sein de l'AS Béziers (National 2/ Div.4).

«Je commence mes diplômes d’entraîneur. Je vais commencer quelque chose de nouveau tout en continuant à jouer au football. On va voir si le choix d’une carrière d’entraîneur va me convenir. En restant encore un peu de temps joueur, je m’accorde le bénéfice du doute», a-t-il indiqué dans un entretien accordé mercredi à RFI.

Mehdi Mostefa (36 ans) avait rejoint l'AS Béziers en 2018 en provenance du club chypriote de Paphos FC (2017-2018). Convoqué une première fois en équipe nationale en 2010, il compte 26 sélections avec les «Verts», dont une participation à la Coupe du monde 2014 au Brésil. En dépit de la relégation de son équipe, il a préféré rester pour l'aider à retrouver sa place en National (Div.3).

«Je donne des conseils et je motive. Mes coéquipiers sont à l’écoute car j’ai connu le haut niveau, même si je n’étais pas un grand joueur. Mais je suis modeste et je reste à ma place et visiblement ils apprécient cela. On va voir, rien n’est acquis», a-t-il ajouté.

Invité à évoquer sa carrière sous le maillot national, Mehdi Mostefa, se souvient «des hauts et des bas» : «Je garde le souvenir de mon arrivée la première fois alors que j’avais déjà 27 ans (en 2010). J’étais comme un gosse ! J’avais les mains moites, je devais représenter un pays. Il y a eu des hauts et des bas. J’ai parfois été aimé, parfois critiqué. Il reste ce dernier match au Brésil face à l’Allemagne en huitièmes de finale (défaite 2-1 a.p, ndlr). Il y a eu tellement d’émotions. De la fierté, et de la déception. On aurait peut-être pu passer face à l’Allemagne. Nous étions fiers d’avoir joué contre les Allemands et déçus d’avoir perdu. La sélection, c’était une belle aventure pour moi et pour ma famille».

Enfin, le joueur formé à l'AS Monaco a encensé le sélectionneur national Djamel Belmadi qui a su «transcender» le groupe, selon ses propos, suite à une cassure consommée après 2014.

«Après 2014, il y a eu une cassure car il n'y avait plus cette stabilité que l’Algérie a connue avec Vahid Halilhodzic (2011-2014). La transition a été compliquée. Belmadi a fait à nouveau ce travail. On l’a vu à la dernière CAN. C’était magnifique. Jouer pour l’Algérie, c’est très spécial. On joue avec les tripes. Belmadi a transcendé son groupe. Souvent on entend dire d’un entraîneur : «J’aime mes joueurs». C’est magnifique d’aimer ses joueurs. Mais ça ne suffit pas. Le plus dur, c’est d’être aimé par ses joueurs. Un entraîneur aimé par ses joueurs peut aller partout. Quand il y a un moment de doute, que l’on se retourne et que l’on regarde le coach, on a envie de se battre pour lui. Djamel Belmadi a réussi à le faire comme Vahid Halilhodzic. Il a trouvé le juste milieu entre être proche de ses joueurs et savoir apporter de la rigueur», a-t-il conclu.