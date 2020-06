Détournement de fonds au CPA de Bouira : Report du procès des individus impliqués

Le procès judiciaire des individus impliqués dans le détournement et le vol de fonds au niveau du Crédit populaire algérien (CPA) de Bouira a été reporté à jeudi, a-t-on appris hier de source judiciaire.

Initialement prévu pour le 8 juin, «le procès de cette affaire de détournement de fonds au CPA de Bouira, a été reporté au 18 juin 2020 pour des raisons liées aux mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19», a expliqué à l'APS la même source.

Cette affaire de détournement, qui avait éclaté il y a plus d’une année, implique 12 individus, dont quatre responsables de la banque en question et deux opérateurs, qui avaient été placés sous mandat de dépôt par la chambre d’accusation du tribunal de Bouira.

Des opérations de malversation sur des comptes épargnes de particuliers ont été décelées par les services de sécurité qui avaient été destinataires d’une centaine de plaintes émanant de détenteurs de comptes en dinars et en devises.

La dernière expertise établie à la demande du juge d’instruction fait état d’un trou dépassant les 60 milliards de centimes. Fin 2019, les victimes du détournement avaient protesté à maintes reprises devant le siège de cet établissement bancaire pour réclamer leur argent détourné.