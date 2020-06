Commentaire : Faire face ensemble au défi

La pandémie de la COVID-19 est l’un des défis les plus dévastateurs auxquels l’humanité est confrontée. La science et l’entraide internationales doivent agir en priorité et en complémentarité contre la maladie, dès lors qu’il s’avère évident que les peuples et les gouvernements doivent réfléchir à mettre en place des mécanismes efficaces de riposte. L’impératif pour la communauté universelle d’agir dans l’unité et l’action se pose avec urgence. La crise sanitaire et ses différents impacts rappellent à quel point il est nécessaire de se dessaisir de ses égoïsmes, de renoncer à ses intérêts individuels pour sauver des vies humaines et éviter des drames planétaires. L’insistance est brutale, mais il faut se convaincre que seul un rassemblement des efforts pourra nous permettre de combattre efficacement la pandémie. L’Algérie a constamment plaidé et agi pour une lutte commune contre la COVID-19. C’est dans cet esprit, qu’il faut comprendre la participation par visioconférence du président de la République au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie. Des dirigeants de pays africains, dont des membres de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, y prennent part, ainsi que le secrétaire général des Nations unies et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. L’occasion est propice de raffermir les relations de coopération entre la Chine et le continent africain, et de renforcer la stratégie de lutte contre une grave pandémie. La Chine et l’Algérie ont relevé le défi avec un sens de la responsabilité exemplaire, une confiance mutuelle et permanente dans leur combat contre le virus. Les gouvernements et les peuples de nos deux pays n’ont jamais cessé de conjuguer leurs efforts en faveur d’une réplique commune. En cette occurrence, l’Algérie et la Chine ont montré la voie à suivre, et il faut reconnaître que les résultats ont été plus que satisfaisants. Il faut dire que notre pays n’avait pas tardé a faire don de fournitures médicales dont la Chine avait un besoin crucial au tout début de sa confrontation avec le fléau. On comprend que la Chine aide sans réserve l’Algérie et lui garantisse son plein soutien dans la mesure de ses possibilités. Une équipe d'experts médicaux chinois avait été expédiée en Algérie avec du matériel médical. L'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, avait précisé que cette équipe était spécialisée, notamment dans le traitement des maladies respiratoires, les soins intensifs, les maladies infectieuses, ainsi que la médecine traditionnelle. Il avait souligné que ces experts étaient les premiers à être mobilisés, lors de l'apparition de la Covid-19 en Chine, ce qui leur a permis de capitaliser, avec leurs homologues algériens, une précieuse expérience et un savoir-faire de qualité en matière de lutte contre l’épidémie, afin d'aider l'Algérie à circonscrire le mal dans les meilleurs délais. Il faut rappeler qu'il s’agissait de la deuxième équipe envoyée chez nous. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait reçu un message du Premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, Li Keqiang, dans lequel l’excellence des relations entre la Chine et l’Algérie avait été fortement soulignée. Une franche volonté nourrit cette coopération inscrite dans la durée et au profit des deux pays.

M. Bouraib