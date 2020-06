Le Général major Chanegriha : «Mettre en échec les tentatives hostiles à l’Algérie»

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général major Saïd Chanegriha, a entamé, hier, une visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire à Oran, où il supervisera, aujourd’hui jeudi, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles «EDIRAA-2020», qui vient clôturer la série d’exercices exécutés récemment au niveau de l’ensemble des Régions militaires, et couronner les programmes de l’année de préparation au combat 2019-2020, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d’accueil, le général-Major, accompagné du général-major Djamel Laaroussi, adjoint au commandant de la 2e Région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid Ahmed-Boudjenane dit Si-Abbès, dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.

Au siège du commandement de la Région, le général-major a présidé une réunion d’orientation avec les cadres et les personnels, où il a prononcé une allocution d’orientation au début de laquelle il leur a transmis les «félicitations et les encouragements» du Président de la République, chef suprêmes des Forces armées, ministre de la Défense nationale, exprimés lors de sa dernière visite au siège du MDN, pour «les efforts inlassables qu’ils déploient au quotidien notamment lors de la crise sanitaire qu’a traversée notre pays dernièrement suite à la propagation du Coronavirus, ce qui a permis à notre pays de surpasser sereinement cette épreuve».

«Je tiens, à cette occasion, à vous transmettre et, à travers vous, à l’ensemble des personnels de l’ANP, les félicitations et les encouragements du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, exprimés lors de sa dernière visite au siège du MDN, pour les efforts inlassables que vous fournissez au quotidien afin de faire face à l’ensemble des risques et menaces et aussi pour vos efforts consentis, avec dévouement et loyauté, lors de la crise sanitaire que notre pays a traversée récemment suite à la propagation du Coronavirus, où vous avez contribué efficacement, au niveau du territoire de la 2e RM, à l’image de l’ensemble des personnels de l’ANP dans la lutte contre cette pandémie, en soutenant le système sanitaire national.

Ceci a permis à notre pays de surpasser sereinement cette épreuve, à notre économie nationale de reprendre sa dynamique, et aux citoyens de retrouver progressivement leur vie normale», a déclaré le général-major Chanegriha.

Il a affirmé que tous ces efforts «constituent une preuve irréfutable de la solidité des liens entre l’Etat et ses différentes institutions d’une part, et nos concitoyens d’autre part, fait qui dérange certaines parties haineuses», soulignant que «pour mettre en échec toutes les tentatives hostiles, il est du devoir des valeureux hommes de notre pays de ne ménager aucun effort à travers le resserrement des rangs et la mobilisation de tous les potentiels nationaux, en privilégiant l’intérêt suprême du pays sur les intérêts personnels étroits, et en appelant tous les acteurs de la scène nationale à soutenir la direction du pays».

«Ceci constitue une preuve irréfutable de la solidité des liens entre l’Etat et ses différentes institutions, d’une part, et nos concitoyens, d’autre part. Cet attachement et cette cohésion dérangent, sans doute, certaines parties haineuses, qui ont toujours du mal à admettre l’émergence d’une Algérie nouvelle et démocratique, forte de par ses institutions, grande de par son Armée, attachée à son identité et à ses valeurs nationales, fière de ses coutumes, souveraine dans ses décisions, prospère et stable», a-t-il dit.

Dans le même contexte, le général-major Chanegriha a ajouté qu’«il est du devoir des valeureux hommes de cette Nation, dont la terre a été irriguée par le sang des chouhada, de consentir et de fédérer tous leurs efforts, afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles, à travers le resserrement des rangs, la conjugaison des efforts nationaux, en privilégiant l’intérêt suprême de la Nation sur les intérêts personnels étroits, et en appelant tous les acteurs de la scène nationale à soutenir la direction du pays».

«Nous sommes entièrement convaincus de l’aboutissement de cet objectif national salutaire qui vise à préserver jalousement l’intégrité territoriale et l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion certaine de toutes les franges de notre vaillant peuple, qui a donné, durant la crise que notre pays a traversée ces derniers temps, en raison de la pandémie du Coronavirus, les plus belles images de solidarité et d’entraide sociale, et prouvé, encore une fois, son authenticité, son attachement aux valeurs nationales et sa grande capacité à résister aux moments difficiles et en temps de crises», a-t-il affirmé.

Le général-major a visité, ensuite, l’Ecole-lycée des Cadets de la Nation à Oran, où il a tenu une rencontre avec les élèves de la classe terminale, qui s’apprêtent à passer l’épreuve du Baccalauréat, ainsi qu’avec les professeurs et les cadres. Une rencontre qui a également été suivie, via visioconférence, par l’ensemble des classes de terminale des Ecoles de Sétif et de Blida, a ajouté le communiqué du MDN.

Il a saisi cette occasion pour les exhorter à «acquérir le savoir et la connaissance, à faire preuve de discipline et de haute moralité, à œuvrer à obtenir les meilleurs résultats à l’épreuve du Baccalauréat, qui ne constitue pas une fin en soi, mais une nouvelle étape d’un parcours scientifique et professionnel prometteur dans les rangs de nos Forces armées». Le chef d’Etat-major de l’ANP par intérim a également donné un ensemble d’orientations aux cadres et professeurs de l’Ecole, «notamment en ce qui concerne le devoir de contribuer à la concrétisation des objectifs escomptés, en leur rappelant leur responsabilité à l’égard des cadettes et des cadets». A cet effet, il les a incités à «veiller à leur enseigner les différentes sciences et connaissances, à renforcer leur goût pour la lecture, à ancrer en eux l’esprit de persévérance, de sacralisation du travail, de sérieux, d’intégrité, ainsi que l’amour de la patrie et la fierté d’appartenir à l’Algérie et à l’ANP».

A l’issue, le général-gajor Chanegriha a inspecté quelques infrastructures réalisées récemment dans le cadre de l’extension de l’Ecole, ainsi que des structures pédagogiques, conclut le communiqué.