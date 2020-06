Médias : L'ancien journaliste d'El Djoumhouria Tayeb Idroudj n'est plus

L'ancien journaliste du quotidien arabophone El Djoumhouria, Tayeb Idroudj, est décédé mardi soir à Alger à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, a-t-on appris mercredi auprès de ses proches.

Connu pour ses qualités professionnelles et sa bonhomie légendaire, «Tayeb El Djemhouri», comme il plaisait à beaucoup de ses confrères et amis de le nommer, le défunt était chef du bureau d'Alger d'El Djoumhouria, dont il était l'éditorialiste, des années durant.

Journaliste à la plume facile, Tayeb Idroudj avait également contribué à l'écriture de l'histoire récente de l'Algérie, en participant à la rédaction des Mémoires de nombre de moudjahidine de la guerre de Libération nationale.

Le défunt était marié et père de cinq enfants

Il sera enterré après la prière du Dhor au cimetière El Malha, à Ain Naadja (Alger).