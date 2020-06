Conseil de la Nation : Le calendrier des travaux pour la période du 18 au 22 juin arrêté

Le bureau du Conseil de la Nation a tenu, hier, une réunion pour arrêter le calendrier des travaux pour la période allant du 18 au 22 juin courant, a indiqué un communiqué du Conseil.

La réunion, qui a été élargie aux présidents des groupes parlementaires, s’est déroulée sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, indique-t-on de même source.

Après concertation et échange de vues, le bureau a décidé de programmer «une séance plénière lundi matin 22 juin 2020 consacrée à la validation de la qualité de 15 nouveaux membres nommés par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au tiers présidentiel du Conseil de la Nation et à l’installation des instances et organes du Conseil au titre de l’année 2020 (Bureau du Conseil de la Nation vice-présidents du Conseil + bureaux des commissions permanentes), en application du principe de l’élection annuelle des responsables des structures du conseil consacré dans le règlement intérieur du Conseil de la Nation».

Concernant la validation de la qualité des nouveaux membres du tiers présidentiel du Conseil de la Nation, le bureau du Conseil a décidé de «soumettre la question à la Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial pour élaborer un rapport à présenter lors de la séance plénière prévue lundi 22 juin devant les membres du conseil pour adoption». A l’entame de la réunion, M. Goudjil a prononcé une allocution dans laquelle il exprimé ses «remerciements et sa profonde gratitude» aux membres du bureau du Conseil, des bureaux des commissions permanentes et au contrôleur parlementaire dont le mandat est arrivé à terme, pour leurs efforts consentis tout au long de l’accomplissement de leurs missions, notamment en cette conjoncture difficile que traverse le pays».