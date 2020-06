Nouvel essai du professeur Ammar Belhimer : Parution de «Par quel droit tenir le net ?»

Un nouvel essai traitant de l'évolution des nouvelles technologies, de la dématérialisation de l'économie et de la communication, et d'une vision réglementaire à même d'accompagner cet écosystème a été publié récemment sous le titre Par quel droit tenir le net ? par l'universitaire Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

Paru aux éditions Anep, cet ouvrage de 218 pages revient sur l'historique et les enjeux d'un développement numérique en matière de nouvelle dépendance, d'économie, d'«identité culturelle», de «protection de la vie privée» ou encore de «colonialisme numérique».

Abordant l'aspect économique de cette évolution, l'auteur évoque une implication du numérique au cœur de tout développement «y compris dans les finances» en prenant pour exemple la cryptomonnaie «Libra» élaboré par le géant des réseaux sociaux, Facebook. Il cite également les travaux de plusieurs chercheurs américains, dont Rachel Levinson-Waldman et Sahili Singhvi, estimant que la surveillance des médias sociaux «soulève des risques importants pour les droits et libertés civiles». Cette vision est appuyée par une instance fédérale américaine ayant infligé à Facebook une amende record de cinq milliards de dollars pour violation en matière de données à caractère personnel. M. Ammar Belhimer évoque également une «guerre économique et commerciale», sur un terrain technologique, et une «guerre froide 2.0» entre les Etats-Unis et la Chine, en plus d’une «Balkanisation d'Internet», pour désigner les différentes opérations de «fragmentation sous influence de facteurs technologiques et politiques» dans différents pays. Sur le plan juridique, jugé toujours en retard par rapport à l'évolution technologique, l'auteur estime qu'Internet devient un espace «d'enchevêtrement de droits nationaux» en citant quelques affaires juridiques qui ont mis au jour une «nécessaire extra-territorialité du droit». Entre autres exemples détaillés dans l'ouvrage, l'adoption en 2019 par le Parlement européen d'une nouvelle directive sur les droits d'auteurs qui se propose d'harmoniser le droit de la propriété intellectuelle dans l'Union européenne avec des «incidences sur le rapport à la création sur Internet». Evoquant un nouvel écosystème numérique, Ammar Belhimer s'intéresse également à des phénomènes comme le danger des plateformes, la violence en ligne, la brutalisation du débat public mais aussi à cet «eldorado africain» au potentiel notable.

Docteur en droit et professeur de l'enseignement supérieur, Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement depuis janvier 2020, est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont La dette extérieure de l'Algérie : une analyse critique des politiques d'emprunt et d'ajustement (1998), Histoire de la pensée économique (2007), Les printemps au désert (2016), Les dix nouveaux commandements de Wall Street (2017), ou encore 2049, l'année du serpent de terre (2019).