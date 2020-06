Rencontre nationale à Oran : Les amendements garantissent l’indépendance de la société civile

Les participants à une rencontre nationale sur la mouture du projet d’amendement de la Constitution, organisée mardi à Oran par visioconférence, ont estimé que les amendements inclus dans cette mouture «garantissent l'indépendance de la société civile.»

«Les articles stipulant le droit de la société civile à créer des associations sur déclaration, représentent une garantie importante de l'indépendance des associations et de la société civile», a souligné Mokhtari Khaled, directeur de l'Université de formation continue du Centre d'Oran, lors de cette rencontre organisée à l'initiative de la Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Pour sa part, Hithala Maâmar, professeur de droit à l'Université de Mostaganem, a proposé, au sujet du poste de vice-président de la République, «qu'il soit élu par le peuple ou par le Parlement».

M. Hithala s'est également penché sur la mouture du projet d'amendement constitutionnel portant obligation pour l'administration de «répondre aux demandes des citoyens dans des délais raisonnables» et de leur apporter des explications claires et franches, affirmant que «cela rétablira la confiance entre le citoyen et l'administration».

La visioconférence a abordé, à travers une série de communications, le «projet de la Constitution de l'Algérie : amendements et réactions», «introduction au droit de la société civile à travers la Constitution de 2020», «la Constitution de 2020, une feuille de route pour la relance économique» et «la dimension socioculturelle de la mouture de l’avant-projet de la Constitution 2020».