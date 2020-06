Création du Poste de Vice-président : Un impact certain sur l’équilibre des pouvoirs

Le politologue Saïd Grazem propose une lecture politique sur le projet de l'amendement de la Constitution et note quelques observations à propos de la loi fondamentale proposée aux débats et à l'enrichissement.

Il est clair que le projet ambitionne de renforcer les droits et les libertés du citoyen, et la mouture de la révision comprend 234 articles. «Il y a des répétitions et des redondances fâcheuses, mais on sait, cependant, que la copie distribuée par la présidence de la République n'est pas définitive», constate-t-il en estimant qu'il serait intéressant de consacrer ce projet de révision constitutionnelle à l'énonciation des grandes lignes et principes. Le politologue note que l'amendement proposé innove en créant le poste de vice-président qui serait désigné par le président s'il le souhaite. «Mais, ajoute-t-il, si la création de ce poste n'est pas une obligation constitutionnelle, son avènement aura certainement un impact sur l’exercice et l'équilibre des pouvoirs.» Il est indiqué dans l’alinéa 6 de l'article 95 que le président de la République peut nommer un vice-président et mettre fin à ses fonctions et peut également lui déléguer certaines de ses prérogatives. «Ceci risque d'ouvrir la porte à certains acteurs politiques pour contourner la volonté populaire, au cas où le président se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions en imposant des personnalités qui ne seront pas acceptées», souligne le politologue qui s’attend à ce que la Constitution contribue à rattraper les insuffisances et lacunes relevées dans les textes précédents. En revanche, il note des insuffisances concernant le chapitre consacré à la question de l'équilibre des pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif. Et d’argumenter : «Dans le texte proposé, il n'est pas fait mention des mécanismes de désignation de chef de gouvernement ni du droit de la majorité parlementaire d’en nommer un. La désignation du chef de gouvernement par le président de la République risque de créer un blocage, si la majorité parlementaire n'accorde pas son aval», prévient-il.

Grazem observe que l’article 108 indique clairement que le chef du gouvernement est chargé par le président de la République de préparer le programme de la majorité, mais le texte ne précise pas s'il doit être choisi de cette même majorité parlementaire ou pas. Interrogé sur l’intention de constitutionnaliser l'intervention de l'Armée nationale populaire (ANP) hors des frontières du pays pour participer aux efforts de maintien de la paix aux niveaux régional et international, il considère qu’il s’agit d’une proposition qu'il fait étudier pour lever toute confusion et ambigüité. «Outre les coûts financiers que génère de telles opérations, l'envoi des troupes en dehors des frontières comporte des risques difficiles à prédire», estime le politologue. Ce dernier soutient que la proposition est motivée par la multiplication des conflits, notamment au Mali et en Libye, et par la volonté de l'Algérie de participer aux efforts de restauration de la paix dans cette région, devenue ces dernières années une véritable poudrière.

Tahar Kaidi