Chine : 31 contaminations supplémentaires à Pékin

La ville de Pékin a signalé 31 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé, mercredi, la mairie, soit un chiffre globalement stable pour le quatrième jour consécutif.

Les autorités de la capitale chinoise ont engagé une campagne géante de dépistage à la suite de la découverte d'un regain de contagion à la fin de la semaine dernière dans un marché de gros du sud de la métropole, Xinfadi.

La ville a porté à plus de 90.000 par jour sa capacité de dépistage. Elle a appelé mardi soir ses habitants à éviter les voyages «non essentiels» en dehors de Pékin, et ordonné à nouveau la fermeture des écoles et collèges. Une trentaine de zones résidentielles, sur les milliers que compte la capitale, ont été placées en quarantaine. Le bilan de 31 cas de contamination porte à 137 le total des personnes atteintes par le Covid-19 depuis la découverte du nouveau foyer épidémique vendredi.