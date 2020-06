Etats-Unis : Davantage d’Américains morts du coronavirus que durant la Première Guerre

Avec plus de 700 morts supplémentaires en une journée, les Etats-Unis signalent désormais mardi davantage de décès dus au Covid-19 que le nombre de soldats américains tombés durant la Première Guerre mondiale. Les Etats-Unis ont déploré 740 morts en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins à 20H30 locales, mardi, (00H30 GMT mercredi). Le nombre total de décès du Covid-19 enregistrés dans le pays dépasse désormais 116.850, soit plus que le nombre de soldats américains tués durant la Grande guerre — environ 116.500 selon le département des Anciens combattants des Etats-Unis. Le bilan américain de l'épidémie avait dépassé fin avril celui des soldats américains tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam, un seuil revêtant une forte portée symbolique tant cette guerre demeure l'un des plus grands traumatismes vécus par les Américains au XXe siècle.