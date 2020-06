Sétif : Les chauffeurs de taxi à l’heure de la prévention

A Sétif, les chauffeurs de taxi reprennent l’activité et investissent de nouveaux les différentes destinations dans une ville qui s’est étendue ces dernières années.

C’est donc sous un nouvel habillage intérieur imposé par les nécessaires mesures de prévention suite au déconfinement et la reprise de certaines activités économiques, commerciales et de services à travers le pays que les chauffeurs de taxi de la cité de Ain Fouara ont entamé cette nouvelle ère, soucieux de contribuer à la mise en œuvre de la démarche tendant à mettre fin à la chaîne de transmission du coronavirus.

A l’intérieur des véhicules, les mesures destinées à mettre en place les gestes barrières nécessaires sont visiblement appliquées à la lettre. Les sièges sont recouverts de films plastiques qui facilitent la désinfection sans abîmer la garniture du véhicule. Les conducteurs portent des masques de protection exigés également de chaque client qui a l’obligation de monter au siège arrière à droite du chauffeur sauf si la personne est accompagnée.

Les représentants de cette corporation étaient invités à prendre part aux travaux de la commission de wilaya de suivi de la pandémie du coronavirus tenus au siège de la wilaya sous la présidence du wali, Mohamed Belkateb.

Ils sont prêts à aller dans le sens de toutes ces mesures à l’effet de préserver la santé du conducteur et celle des clients.

Face à la situation pas très enviable, il est vrai que vit la wilaya face à cette pandémie, le wali entouré du président de l’APW, du chef de sûreté et du commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, est également sans concession quant au strict respect des mesures de prévention. Toute infraction à ces mesures doit impérativement se traduire sur place par le retrait de la licence de taxi, relève-t-il.

Il appelle par la même les représentants des transporteurs à ne ménager aucun effort pour s’inscrire dans cette dynamique.

Une solution hydro-alcoolique est proposée par les conducteurs aux clients heureux de retrouver enfin ce moyen de transport.

D’autres hésitent encore à emprunter ce moyen de transport et attendent sans doute d’être édifiés davantage sur toutes les mesures de prévention qui sont mises en œuvre.

Les conducteurs de leur côté, ne demandaient pas plus que de reprendre leur activité.

«Je suis heureux de reprendre le volant après trois mois sans activité. C’est difficile sur tous les plans. Nous attachons une importance particulière aux gestes barrières dans l’intérêt de tout le monde. Il y va de notre santé et celle de nos clients», estime Abdelkader, heureux d’avoir offert une bavette à un client.

F. Zoghbi

----------------------------

Le tram retrouve les rails

Après des essais de trois jours, le tramway de Sétif a repris hier à la grande satisfaction des citoyens qui ne l’ont plus emprunté depuis 3 mois.

Cette remise en exploitation qui s’inscrit dans le cadre du déconfinement partiel et progressif de certaines activités est marquée par la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention, dont les gestes barrières.

La matérialisation d’espaces destinés à assurer la distanciation physique nécessaire hors rames et au niveau des points de vente est accompagnée par des messages qui sont diffusés constamment à partir des bornes information voyageurs, indépendamment des affiches qui mettaient en exergue les gestes barrières. Sans port du masque de protection, l’accès aux rames est interdit.

Dès 9h30, flambant de son corail et blanc, le tramway reprend du service avec la vigilance de tous les agents et les membres de la cellule de veille, y compris le directeur opérationnel qui s’est associé à cette œuvre collective et a veillé à l’application de toutes les mesures de prévention.

«Une action qui tend de ce fait à accompagner les voyageurs en rames, sur les quais et devant les points de vente à l’effet de juguler le flux et veiller à l’application des gestes barrières», souligne Benabid Salah Eddine, le directeur opérationnel de SETRAM qui affirme par ailleurs que des bavettes ont été remises à des voyageurs et une solution hydro-alcoolique est mise à disposition.

Par ailleurs le nombre de voyageurs a été réduit durant les heures de pointe de 474 à 77 par rame pour assurer les distanciations nécessaires au moment où le nombre de stations passe de 26 à 20. Le nombre de rames en cette première journée passe de 13 à 10 rames.

C’est dire combien cette reprise est gérée avec la plus haute attention pour réussir cette remise en exploitation et veiller constamment à la sensibilisation pour préserver la santé du voyageur. Chaque rame est automatiquement soumise à une opération de désinfection à chaque terminus.

F. Z.