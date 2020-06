Commerces à Alger : Les mesures préventives toujours pas adoptées

À Alger, plusieurs commerçants continuent d’appeler les citoyens au respect des mesures visant à lutter contre la propagation du virus, à l’image du port obligatoire du masque et de la distanciation sociale, tout en constatant un relâchement perceptible, ces derniers jours.

À la rue Larbi-Ben-Mhidi, Ahmed, gérant d’un magasin spécialisé dans la vente d’accessoire pour téléphones a souligné que de plus en plus de clients n’appliquent pas les mesures de prévention.

«J’exige aux clients le port de la bavette pour pouvoir entrer au sein de la boutique mais il est étrange de voir que certains ont du mal à assimiler ce geste nécessaire pour préserver la santé de tous», déclare-t-il avant d’ajouter qu’il doit souvent inciter les clients à ne pas s’attrouper devant son commerce.

«Attention au relâchement ! Il ne faut pas remettre en cause l’ensemble des sacrifices consentis collectivement tout au long de ces dernières semaines», a-t-il conseillé.

A quelques mètres de là, Othmane, un vendeur dans un magasin d’habillement, souligne qu’un affichage sur la devanture explique que seules deux personnes sont admises à la fois à l’intérieur. Mais beaucoup de jeunes veulent y entrer à plusieurs et ils tentent, selon lui, de négocier le prix. «C’est déraisonnable», explique-t-il. «Il faut dire qu’avec le processus de déconfinement, nombreux sont ceux qui adoptent des attitudes inadaptées. En effet, pour certains, l’ouverture des commerces signifie que la maladie a été vaincue. Or, ce n’est pas le cas car on constate de nouveaux décès ces derniers jours», affirme-t-il avant d’ajouter qu’il est de la responsabilité du citoyen de se protéger et de protéger son entourage si on veut en finir le plus rapidement avec cette pandémie.

A la rue Hassiba-Ben-Bouali, le personnel d’un fast-food spécialisé dans la vente de chawarma était affairé à mettre en place un marquage au sol pour pouvoir organiser davantage les files d’attente à l’extérieur.

Raouf, un des managers, a mentionné que l’établissement a mis en place un protocole strict pour protéger les clients et le personnel, notamment avec la mise à disposition de gel hydro-alcoolique. L’accès est interdit aux clients et les commandes sont livrées à l’extérieur, dit-il. Il ajoute que certains clients demeurent indisciplinés et une vigilance particulière est accordée au respect de la distanciation sociale à l’extérieur de l’établissement. Anissa, une cliente, souligne qu’elle ne comprend pas l’attitude de certains citoyens négligents.

«Si l’on veut se débarrasser le plus rapidement possible de cette maladie et retrouver une vie normale, il faut un respect scrupuleux des règles établies par les autorités sanitaires», insiste-t-elle avant d’ajouter faire confiance aux citoyens pour relever ce défi.

