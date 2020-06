Ecoles supérieures des enseignants : Les étudiants réclament l’annulation du deuxième semestre

Les étudiants des écoles supérieures ont appelé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à annuler le deuxième semestre compte tenu de la spécificité de leur formation différente de celle des universités.

L’Union générale des étudiants libres (UGEL) a soumis un rapport sur la situation des étudiants des écoles aux ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Education nationale après l’annonce de la création, le week-end dernier, de la Coordination nationale des écoles supérieures des enseignants.

Les mesures prises par le ministère de l’Enseignement supérieur afin de sauver l’année aurait dû être accompagnée d’une coordination effective avec le ministère de l’Education nationale.

Le même rapport explique que les diplômés des Ecoles supérieures des enseignants sont concernés par l’enseignement du deuxième semestre en dernière année d’obtention du diplôme, l’élaboration d’un mémoire et d’un rapport de stage effectué dans les établissements scolaires, ainsi que par la préparation des manuels et des rapports de formation, d’autant plus qu’ils sont liés par des contrats de travail.

L’UGEL appelle à réactiver le rôle de la commission pédagogique des Ecoles supérieures des enseignants et propose d’alléger la charge de travail. Elle souligne la nécessité de la coordination entre les deux ministères pour le recensement des écoles et des étudiants diplômés au profit des directions de l’éducation et réclame également l’annulation des soutenances des mémoires de fin d’études en se contentant de les envoyer par e-mail.

L’organisation appelle également à dispenser les étudiants diplômés des stages fermés et de se contenter de ce qui a été déjà dispensé précédemment en formation, d’annuler le deuxième semestre et de calculer les notes du mémoire et celle du rapport du stage.

L’UGEL demande par ailleurs la tenue en urgence d’une réunion regroupant la commission nationale pédagogique des Ecoles supérieures des enseignants, les représentants des deux ministères ainsi que les partenaires sociaux et les représentants des étudiants.

Il s’agit d’écouter les préoccupations des étudiants tout en offrant des garanties sur les postes de travail et les contrats conclus avec le ministère de l’Éducation. Elle propose également le report de la réception des dossiers des diplômés des Ecoles supérieures par les directions de l’éducation de sorte à préserver la priorité d’emploi pour cette catégorie, notamment après le report de la rentrée scolaire pour les établissements de l’Education nationale.

Contacté par El Moudjahid, le coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur affirme que son organisation s’opposait à la proposition de l’annulation du deuxième semestre pour les étudiants universitaires. «Si l’université fonctionnait avec le système trimestriel, et que les étudiants avaient bénéficié de deux trimestres d’études, nous aurions accepté cette solution. Mais le système de l’université est semestriel, ce qui veut dire que les modules dispensés au deuxième semestre sont différents de ceux enseignés lors du premier semestre

Il est donc impossible que l’étudiant réussisse sur la base des notes qu’il a obtenu dans des modules qui n’ont rien à voir avec ceux du deuxième semestre», explique Abdelhafid Milat qui estime que cette solution n’est pas pédagogique, insistant à ce que les examens du deuxième semestre soient tenus.

Le directeur général de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saidani, avait lui aussi souligné auparavant que les examens de rattrapage pour le premier semestre pour les étudiants universitaires seront effectués après la tenue des examens de la session ordinaire du deuxième semestre.

Salima Ettouahria