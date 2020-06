Universités : Assurer une visibilité sur le web

Pour la seconde année consécutive, l’université Mohamed-Boudiaf de M’Sila a été classée première université algérienne dans le classement mondial Transparent Ranking Repositories (DSpace) de Webometrics, dans son édition d’avril 2020 et pointe au 213e rang mondial sur un total de 2.990 centres universitaires sélectionnés à cet effet.

L’université Mentouri de Constantine a été classée deuxième au niveau national et 913 au niveau mondial, talonnée par l’université de Bouira (916 rang et 3e en Algérie) tandis que l’université de Biskra a décroché la 4e place au niveau national et 974 au niveau mondial.

Professeur au département de la communication et des relations publiques à l’université Mentouri de Constantine, Selami Saidani admet, dans une déclaration accordée à El Moudjahid, que l’Algérie a été longtemps absente dans les différents classements des meilleures universités dans le monde et même en Afrique et explique que ce genre de classification est tributaire des critères qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit du volume et de la qualité des publications scientifiques et académiques déposées au DSpace de l’établissement, une sorte de logiciel libre qui permet la construction d’archives et de bibliothèques électroniques. Il s’agit aussi du volume et de la quantité de documents écrits et indexés dans les bases de données en anglais ainsi que la visibilité globale sur le web, c’est-à-dire, poursuit-il, le nombre de fois qu’un article ou une étude publié en Algérie a été cité dans d’autres sphères géographiques et par d’autres chercheurs étrangers.

Saidani, qui est actuellement professeur de communication stratégique à l’université Roi Khaled en Arabie saoudite, soutient que l’impact scientifique à l’étranger des recherches académiques effectuées par les chercheurs algériens contribue à promouvoir l’image du pays et la qualité de l’enseignement supérieur, ce qui conduit, selon lui, à une émulation scientifique fructueuse parmi les chercheurs au sein de l’université algérienne. Cette dernière fait face à l’impératif de s’adapter à l’économie du savoir et aux changements dans le secteur, concernant la recherche, notamment dans les nouvelles disciplines de Big Data, la nanotechnologie, ainsi que les sciences sociales et humaines, détaille-t-il.

Il affirme que la spécialisation fermée est une approche stérile qui bloque l’innovation scientifique, et d’ajouter : «Il serait important de favoriser l’approche pluridisciplinaire dans les recherches scientifiques et le développement d’un espace numérique pour assurer une présence forte et une visibilité sur l’espace web».

S’agissant des efforts consentis par les pouvoirs publics, le professeur considère que l’essentiel des moyens disponibles sont destinés à la satisfaction de besoins matériels à chaque rentrée universitaire, tels que la gestion des places pédagogiques, l’hébergement et les œuvres sociales.

Il note qu’il est aussi important de mettre en place des conditions favorables pour la recherche scientifiques et l’ouverture de l’université au monde du travail à travers le développement notamment de projets de partenariat avec les entreprises économiques. «Ceci permet d’abord à l’université de renouveler continuellement son offre de formation, l’accès à ses laboratoires de recherche et de mettre à niveau ses capacités d’innovation afin de répondre aux défis sociétaux et de s’inscrire dans une dynamique créative», souligne-t-il.



L’Algérie parmi les 50 économies les plus innovantes du monde



Saidani rappelle par ailleurs que le rapport Bloomberg innovation index 2020, rendu public au mois de janvier dernier, par l’agence américaine d’information financière et d’intelligence économique, du même nom, classe l’Algérie parmi les 50 économies les plus innovantes du monde. L’indice annuel est basé sur plusieurs critères, dont le ratio chercheurs/population.

«Dans les universités algériennes, toute personne qui est inscrite en doctorat a le statut de chercheur. Une donnée que les autorités ont pris en considération avec la création d’un ministère délégué aux Start-up qui aura un rôle à jouer dans l’avenir en favorisant la maîtrise des techniques et des procédures de la valorisation des résultats de la recherche. Par conséquent, la transformation des offres de formation théoriques en parcours appliqué», indique-t-il.

Il relève que le rang de l’université de M’Sila permet de dire que ses productions scientifiques et académiques atteignent, à l’échelle planétaire, un public potentiel de plus en plus large, offrant du coup un accès en ligne aux travaux scientifiques et pédagogiques de ses enseignants-chercheurs et de ses étudiants par leurs homologues des institutions situées dans tous les pays qu’ils soient acteurs universitaires, économiques, industriels ou autres.

De son côté, Noureddine Cheikh, professeur des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène de Bab Ezzouar (Alger) rapporte que la classification des universités s’établit généralement sur la base de deux critères. «Le premier est quantitatif et concerne le nombre d’articles publiés. Le second est d’ordre qualitatif et s’attache aux citations par d’autres chercheurs. Les deux critères ont des coefficients plus importants et permettent d’évaluer les universités sur l’échelle mondiale», explique-t-il. L’université Mohamed-Boudiaf de M’sila est dotée de sept facultés et deux instituts nationaux. Elle accueille plus de 35.000 étudiants, dont plus de 1.000 inscrits en doctorat, encadrés par 1.400 enseignants.

Tahar Kaïdi