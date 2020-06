Dans un marché plus optimiste : Le pétrole progresse

Les cours pétroliers ont progressé mardi dernier, aidés par une demande revue à la hausse par l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) en 2021 et par de bons chiffres économiques aux Etats-Unis.

Dans son rapport mensuel publié mardi dernier, l'AIE anticipe un fort rebond de la demande pétrolière mondiale l'an prochain, limité cependant par les difficultés du secteur de l'aviation. Dans ses premières prévisions pour 2021, elle envisage un bond inédit de 5,7 millions de barils/jour (mbj) de la demande mondiale par rapport à 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19. A 97,4 mbj, la demande resterait toutefois toujours 2,4 mbj au-dessous du niveau de 2019, «essentiellement en raison de la faiblesse actuelle de la demande pour le carburéacteur et le kérosène», estime l'AIE.

«Le rapport suggère que même si la destruction de la demande est historique, ce n'est pas aussi catastrophique qu'attendu», résume Phil Flynn de Price Futures Group. «De plus, si les réserves des pays de l'OCDE sont à des niveaux record, la réduction de la production des pays de l'Opep et de la Russie ainsi que la chute de la production américaine pourraient permettre au marché de revenir à l'équilibre plus tôt que prévu», ajoute M. Flynn. Par ailleurs, les ventes au détail aux Etats-Unis publiées mardi par le département du Commerce ont rebondi de 17,7% en mai, une hausse historique.



Le Brent à plus de 40 dollars



Les prix du pétrole étaient en hausse mardi dernier, portés par les annonces de la Fed lundi et par l'espoir des investisseurs de voir les signataires de l'Opep+ respecter leurs engagements, sur fond de rebond de la demande en 2021, selon les prévisions de l'AIE.

Mardi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 40,32 dollars à Londres, en hausse de 1,51% par rapport à la clôture de lundi. À New-York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet gagnait 1,13%, à 37,54 dollars. Lundi, après avoir pourtant commencé dans le rouge, les deux cours de référence européen et américain ont fini en hausse de 2,6% et 2,4%. Les prix du pétrole sont portés par «l'annonce du début de son programme d'achat d'obligations d'entreprises par la Réserve fédérale américaine», a estimé Jeffrey Halley, analyste.

La Banque centrale des Etats-Unis (Fed) a en effet annoncé lundi qu'elle commencerait dès mardi à acheter jusqu'à 750 milliards de dollars d'obligations d'entreprises. Mais «l'influence de la Fed pourrait s'avérer de courte durée sur les marchés du pétrole car son intervention ne bénéficiera pas nécessairement et immédiatement à la demande mondiale» en or noir, a nuancé Ipek Ozkardeskaya, analyste.

Avtar Sandu, analyste, souligne de son côté les «signes indiquant que les partenaires de l'Opep+ vont respecter leur accord de (réduction de la) production» d'or noir, censé soutenir les cours du brut. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la Russie, se sont accordés au début du mois pour prolonger en juillet la baisse historique de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai. L'accord de baisse de production pétrolière signé par les membres de l’OPEP+ a permis de stabiliser les prix de pétrole et de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur les marchés mondiaux, a affirmé lundi le ministre russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, Dmitry Kobylkin.

«L’accord OPEP+ a un impact positif sur l’industrie pétrolière. Avec des prix bas et une offre excédentaire de pétrole sur le marché, les entreprises ont tendance à optimiser et réduire les coûts, dont le premier est celui de la recherche et de l’exploration de nouveaux puits", a indiqué le ministre russe lors d’un entretien à l'agence de presse Ria Novosti.

M. Kobylkin a souligné, dans ce sens, que l’accord OPEP+ stabilise et équilibre la demande et l’offre sur les marchés mondiaux de brut, précisant que cela aura aussi un impact «positif» sur le secteur de l’exploration pétrolière en Russie.

Le ministre russe a également noté que la propagation du coronavirus a affecté le volume de l’exploration pétrolière, ajoutant que l’évaluation des effets de la pandémie sur l’industrie pétrolière sera déterminée en fin d’année.