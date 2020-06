PME et économie de connaissance : Promouvoir l’action d’entreprendre

Le Gouvernement compte jouer toutes ses cartes pour développer l’économie de connaissance ainsi que les PME, jusque-là peu actives. «Si la PME ne développe pas une fonction de recherche et développement de type classique, trop couteuse, elle ne doit pas négliger pour autant la recherche et l’innovation. Aussi, la PME peut mobiliser la masse de connaissances scientifiques et techniques qui se trouve diffusées dans son environnement», affirme Djamel Torqui Godih de l’université de

Mostaganem. Pour lui, il est plus que jamais nécessaire de «stimuler l’esprit d’entreprise et de réhabiliter l’action d’entreprendre». Pour une dynamique économique capable de sortir l’Algérie de la rente pétrolière et permettre une diversification économique, il est impératif, explique-t-il, que les pouvoirs publics mettent en œuvre «une politique de développement de la culture entrepreneuriale». En effet, le développement des ressources humaines en Algérie constitue un enjeu majeur. Peut-on développer les PME en Algérie sans des ressources humaines qualifiées et motivées ? Pour l’universitaire, les ressources humaines constituent «un levier très important» pour leur émergence. L’approche relationnelle entre l’université et l’entreprise revêt également une importance particulière dans les secteurs de l’enseignement et de la recherche et ce, pour un développement des PME en Algérie. La promotion des PME est également tributaire de la mise en œuvre d’une «économie fondée sur la connaissance (EFC) qui constitue un défi politique et social».

Le système bancaire et financier, enchaîne le Dr. Godih, «doit être partie prenante à part entière dans les performances globales de l’appareil de production et le développement des PME, notamment à travers les financements». S’ajoute la bonne gouvernance qui «s’avère indispensable pour promouvoir le développement des PME en Algérie». Evoquant les contraintes inhérentes à la mortalité de ces petites entreprises, M. Godih, co-autreur d’une analyse dédiée à la PME, cite «la baisse de la demande intérieure conséquente à la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs et à l’intrusion massive de produits étrangers, parmi lesquels d’importants lots d’articles contrefaits défiant toute concurrence». Parce qu’elles ont investit des segments de marché saturés et de surcroit fortement concurrencés par l’informel et la contrebande, de nombreuses PME ont dû ainsi se résoudre à changer d’activité pour échapper à la faillite. «Le drame de ces reconversions consiste malheureusement en la transformation forcée d’activités industrielles utiles au pays, en activité de bazar consistant à importer des produits finis revendus en l’état», commentent les deux universitaires. Dans le même ordre d’idées, il convient de préciser que ces contraintes touchent aussi au défi de l’internationalisation desdites entités. La taille de ces entreprises en termes de moyens matériels, humains, financiers, organisationnels et technologiques peut constituer un handicap à l’approche des marchés étrangers. Aussi, les opérations d’exportations nécessitent un savoir-faire, des frais spécifiques lourds, une confrontation à de nombreux intermédiaires et une prise de risques élevée.

Fouad Irnatene