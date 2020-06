Entreprises : La cartographie des risques comme outil de pilotage

L’anticipation du risque est un aspect essentiel de la gestion de l’entreprise. C’est aussi un processus qui permet aux managers de prévoir les perspectives de son développement, grâce à une meilleure maîtrise des probabilités en la matière.

La gestion des risques met l'accent en effet sur l'identification et l’évaluation des possibles aléas de parcours, pour faire face à toute éventuelle situation. Ainsi, les entreprises ayant identifié les risques, sont aptes à réagir en cas d’imprévus. En fait, «il n’existe pas de croissance, ni de création de valeur dans une entreprise, sans prise du risque ». Par conséquent, «s’ils ne sont pas correctement gérés et maîtrisés, ces risques peuvent affecter la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs».

Dans cette optique, «la cartographie des risques joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage des différentes activités. Elle est l’une des principales démarches de référence en matière de gestion des risques et l’un des outils de pilotage intéressant pour le chef d’entreprise» ; une conclusion déduite d’une analyse intitulée «La cartographie des risques comme outil de pilotage de l’entreprise» de son auteure, Djefaflia Sihem, maître assistant à l’université M’hamed-Bouguerra (Boumerdès). La cartographie des risques est tout un processus et une «démarche structurée destinée à identifier ces risques, à les évaluer et les hiérarchiser, afin de mettre en place un plan d’action pour maitriser ces risques majeurs auxquels l’entreprise est confrontée», souligne-t-elle. Ce tableau de bord «se base sur une méthodologie pouvant comprendre des techniques d’identification pour recenser les risques propres et les dysfonctionnements possibles de chaque processus et activité». Grâce à l’évaluation des deux paramètres du risque, que sont l’impact et l’occurrence, les risques peuvent être hiérarchisés et répertoriés dans une base de données. Toutefois, «l’élaboration de la cartographie des risques n’est pas une fin en soi mais permet de faire un état des lieux pour mettre en place des actions correctives», indique l’auteure de cette étude qui vient d’être publiée dans la «Revue des reformes économiques et intégration dans l’économie mondiale». Il est souligné, à ce titre, que «la carte des risques est considérée comme un instrument d’alerte et de communication sur les risques à l’attention des parties prenantes de l’entreprise et sert aussi de référentiel pour l’allocation stratégique des ressources, en fonction des risques prioritaires, qui pouvait être une aide au pilotage de l’entreprise». En conclusion, le processus de cartographie et de traitement des risques doit être suivi par des actions de gestion.

De même, il est nécessaire de mener des actions de surveillance continue des actions de traitement, pour pallier aux risques recensés et évalués par la cartographie et par la même, assurer l’atteinte des objectifs de l’entreprise dans un environnement instable». Dans ce sens, la conception de cet outil de pilotage appelé à être adossé à une méthodologie minutieuse appuyée sur des techniques et outils bien définis, nécessite l’implication, tant des managers que du personnel de l’entreprise. La cartographie ainsi élaborée permet aux managers de disposer d’une «première base de connaissances sur les risques, leurs conséquences et les moyens d’y remédier», souligne l’analyse.

D. Akila