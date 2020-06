Patrimoine mondial : La ministre de la Culture rencontre les responsables des sites classés

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a rencontré mardi à Alger les responsables des site archéologiques classés sur la liste représentative du patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Organisée au palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette réunion a vu la participation des responsables des sites de la Kalâa des Béni Hammad à Msila, des sites archéologiques de Djemila (Sétif), Timgad (Batna) et Tipasa, de la Vallée du M'zab (Ghardaïa). La directrice de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (Anss), Karima Sadki, représentant la Casbah d'Alger, le directeur du projet des parcs culturels algériens (Ppca), Salah Amokrane, représentant la parc culturel du Tassili N'Ajjer, et le directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc), Abdelkader Dahdouh, assurant la gestion et l'exploitation de plusieurs sites, ont également pris part à cette rencontre. Lors de cette réunion consultative, les responsables des différents sites ont présenté des exposés sur le niveau de préservation, de conservation et de mise en valeur de chaque site, les préoccupations des gestionnaires et les programmes élaborés pour l'année en cours. La ministre de la Culture a pour sa part insisté sur l'obligation d'adapter le mode de gestion de ces sites pour en faire un «vecteur de création de richesse et de développement local».