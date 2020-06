16e édition du Maghreb des Films : La compétition ouverte

L'association «Maghreb des films» a lancé un appel à film pour les 16es rencontres qui se tiendront à partir de novembre prochain.

Pour participer à cet appel du MDF-2020, les postulants doivent envoyer leur film à l'adresse électronique : maghrebdesfilms@gmail.com, accompagné du formulaire d’inscription. Ce dernier est disponible sur le lien suivant : http://www.maghrebdesfilms.fr/appel-a-films-2020.html, et ce avant le 31 juillet 2020, selon le communiqué de l'association présidée par Fatima Mediouni, publiée sur son site web.

Depuis sa création en 2009, le Maghreb des Films a déjà présenté près de 1.000 films dans plus d’une centaine de lieux, à Paris, en Périphérie et en Province, ainsi qu’à l’étranger. Sa vocation principale est de faire connaître les cinématographies et les cinéastes des pays du Maghreb, en l'occurrence, de Libye, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et de Mauritanie... et organiser des rencontres et des débats, des tables rondes, voire des colloques, autour des questions d’histoire et de société, autant que de l’état du cinéma et de la création, précise la même source. à noter que plusieurs films algériens ont été projetés à l’occasion de cet événement culturel, à l’instar de 10.949 femmes de Nassima Guessoum, coréalisé par Marie Colonna et Malek Bensmail, Bataille d'Alger, un film de l'histoire de Malek Bensmail, Bouts de vie, Bouts de Rêve de Hamid Benamara, Combien tu m'aimes ?, de Fatma Zohra Zamoum, La Nouba des femmes du Mont chenoua, de Assia Djebar,ou encore L'Oranais de Lyes Salem.

K. A. A.